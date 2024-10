Rio Paraguai chega à sua terceira pior seca em 100 anos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em guarani, Rio Paraguai significa “Rio Grande”. Trata-se da principal veia para formar o Pantanal, estendendo-se por 2.695 quilômetros. Porém, esse grande rio está atravessando neste mês sua terceira pior estiagem em 120 anos.

A medição do Rio Paraguai, feita diariamente pela Marinha do Brasil, dentro do 6º Comando do Distrito Naval, em Ladário, indicou que o nível do rio ontem chegou a – 60 centímetros.

Medida menor que essa só ocorreu em 1964, então a pior seca registrada, com – 61 cm. Em 2021, o nível também foi de -60 cm, porém, ocorreu no dia 16 de novembro daquele ano.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) também mede o nível do Rio Paraguai e, em seu boletim da Sala de Situação, sugeriu que o nível de -61 cm chegou ontem. A régua da Marinha é utilizada para análise de dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e utilizada como principal referência para a navegação.

Esse índice serve como ferramenta para que pesquisadores, serviços públicos e sociedade possam entender dados sobre o comportamento do Rio Paraguai.

A Marinha, além da régua em Ladário, também faz medições em Cáceres, Cuiabá e Bela Vista do Norte (todas em Mato Grosso), bem como em Forte Coimbra (município de Corumbá) e Porto Murtinho. Desta forma, há réguas que avaliam o nível do rio em diferentes trechos.

Todos esses dados são computados pelo SGB e ajudam a compor informações que vão ranquear o tipo de estiagem que uma bacia está enfrentando. No caso da Bacia do Rio Paraguai, que caracteriza as condições do Pantanal, a classificação é de seca extrema, o mesmo indicativo que está ocorrendo nas bacias do Rio Amazonas, do Rio Acre, do Rio Madeira e do Rio Xingu.

No relatório mais recente do monitoramento hidrológico da Bacia do Rio Paraguai elaborado pelo SGB, foi identificado que os recordes históricos mínimos não estão só restritos à régua de Ladário.

“Os rios da região apresentam níveis abaixo do normal para este período do ano, com exceção dos rios Cuiabá, Miranda e Aquidauana, que apresentam níveis dentro do esperado. A situação do Rio Cuiabá, porém, deve-se à regularização das vazões ocasionada pela operação da UHE [Usina Hidrelétrica] Manso. Em Ladário e Forte Coimbra, o Rio Paraguai apresenta o nível mais baixo do histórico para este período do ano. Em Barra do Bugres [MT] e Porto Murtinho, o Rio Paraguai alcançou o nível mais baixo do histórico de toda a série de monitoramento das estações”, analisou o órgão federal.

Um dos principais pesquisadores do Pantanal e ligado à Embrapa Pantanal, Carlos Padovani observou que os níveis mínimos do rio aparentam estar chegando a um valor definido.

Essa condição foi identificada após as marcas anteriores a -59 cm serem identificadas por mais de um dia, dando sinais de ficarem estacionadas.

“Não tenho como confirmar como seria o nível mínimo a ser registrado. O que vem sendo demonstrado, aparentemente, é que a marca não vai ficar muito longe da marca histórica [de 1964]. O que está identificado é que há muita carência de água em todo o sistema [do Rio Paraguai], muita escassez hídrica, e a consequência mais grave disso tudo estão sendo os incêndios florestais, que estão muito noticiados”, analisou o pesquisador.

QUANDO SOBE?

Quando pode ocorrer a elevação do nível do rio Paraguai ainda é uma incógnita. “Ainda não foi possível encontrar na literatura científica, produzida por instituições no Brasil e do exterior, uma previsão para apontar indícios de como vai se comportar o cenário no ano que vem. Se haverá mais estiagem ou não”, detalhou Padovani.

“O que sabemos [historicamente] é que, a partir da década de 1960, foram 11 anos de estiagem. Com relatos de que esse período começou em 1960 e foi até 1970 e outros de que foi de 1962 a 1973. Nesses 11 anos em que já ocorreu [a estiagem], se pensarmos no tempo de agora, estaríamos mais ou menos na metade [do período de estiagem]. Estamos de 2019 até hoje, 2024”, completou.

O SGB sinalizou que há indícios de acumulados de chuva de 31 mm concentrados entre os dias 10 e 17 deste mês. “Caso esse prognóstico se concretize, combinado com a tendência observada nos últimos dias, espera-se no curto prazo a continuidade do processo de vazante em Cáceres, Ladário, Forte Coimbra e Porto Murtinho, além da redução dos níveis em outros locais e possível início da recuperação dos níveis do Rio Paraguai ao fim do mês de outubro”, sugeriu o órgão federal.

“Temos sinais de que o período de chuva está sendo retomado no Brasil, com registros em outras partes do País. Para Corumbá, há sinais [de chuva]. As chuvas que influenciam o nível do Rio Paraguai, especialmente em Ladário, são as chuvas que vão acontecer lá em Mato Grosso, no planalto. Se houver muita chuva por lá capaz de umedecer o solo, poderá começar a ter o efeito de subir o nível. Porém, entre chover lá e elevar o nível do rio aqui, vai em torno de quatro meses”, indicou Padovani.

