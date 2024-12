Rodovias federais da Capital devem receber R$ 1,2 bilhão

Rodovias que dão acesso a Campo Grande, como a BR-163, que tem pista dupla em parte de seu trajeto, devem ser totalmente duplicadas - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

As rodovias federais que passam por Campo Grande vão receber investimentos, tanto públicos quanto privados, de ao menos R$ 1,2 bilhão nos próximos anos para a duplicação de cerca de 250 quilômetros no perímetro urbano e em trechos que ligam a Capital a cidades próximas, segundo projetos em andamento.

São ao menos quatro obras, previstas para as BRs 060, 262 e 163, em estágios diferentes de planejamento e execução.

O último investimento anunciado, no dia 19, foi a contratação de uma empresa de engenharia para elaborar o projeto executivo da duplicação da BR-262, em uma extensão de 42,6 km, do perímetro urbano de Campo Grande até a cidade de Terenos, entre o entroncamento da BR-163 (Campo Grande) e o entroncamento das MS-352 e MS-355.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai pagar R$ 7,6 milhões neste projeto, sem data ainda para início das obras.

O valor a ser investido deverá chegar a R$ 225,7 milhões, considerando que o custo médio de cada quilômetro para esse tipo de obra é de R$ 5 milhões, segundo levantamento sobre custos para execução apresentado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na repactuação do contrato da BR-163, em novembro.

Outra duplicação anunciada no início de dezembro pelo Dnit foi a construção da segunda faixa em 56,5 km da BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, entre o km 367,9 e o km 424,4, com previsão de início das obras no segundo semestre do ano que vem.

Nesse trecho, considerando os parâmetros de custos do TCU, a obra vai ter investimento de R$ 282,5 milhões. Esse projeto deverá ter o edital de contratação divulgado nos primeiros seis meses de 2025, de acordo com o Dnit.

Também está prevista a construção de uma segunda faixa de pista na BR-163 no perímetro urbano de Campo Grande. Serão 50,3 km da rodovia de forma contínua, desde a Chácara das Mansões até o Anel Rodoviário Ricardo Trad, com investimentos de R$ 269,5 milhões a partir de 2025. O maior volume de recursos será destinado em 2029, ano em que será feito o maior trecho, com 24,3 km de novas pistas.

Esse investimento está previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER), elaborado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Outro projeto é a duplicação de cerca de 100 km da BR-262, entre Campo Grande e a fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, na Rota da Celulose. Este projeto ainda depende de leilão, que está a cargo do governo do Estado, na Bolsa de Valores para a entrega da rodovia à iniciativa privada.

Serão privatizados 328 km de Campo Grande a Três Lagoas na BR-262, além de outros trechos da BR-267, da MS-040, da MS-338 e da MS-395. Nesse caso, serão necessários R$ 500 milhões em investimentos na BR-262, considerando os cálculos do TCU.

Recuperação

O valor a ser investido nas rodovias federais do Estado sobe para R$ 1,7 bilhão com os investimentos em recuperação e manutenção previstos pela União para o ano que vem.

O Dnit está com licitações em andamento, e os projetos preveem investimentos de cerca de R$ 500 milhões para recuperar e fazer a manutenção de 333 km das BRs 060, 262, 487 e 267.

São 102,8 km na BR-060, entre o km 139,9 e o km 242, do fim da ponte sobre o Rio Apa, em Bela Vista, até a ponte sobre o Rio Verde, entroncamento com a BR-163 (Congonha). Serão investidos R$ 115,8 milhões.

Outros 122,8 km da BR-262, entre o km 366,8 e o km 489,6, de Indubrasil até o entroncamento com a BR-419 (para Aquidauana), receberão R$ 187,4 milhões para recuperação e manutenção da pista.

Também serão recuperados 47,4 km da BR-487, entre o km 80,2 e o km 127,6, com investimentos de R$ 54,8 milhões.

Outra obra que será realizada pelo Dnit de Mato Grosso do Sul no próximo ano é a revitalização de cerca de 60 km da pista da BR-267. Serão investidos R$ 145 milhões.

Essa obra é a continuidade da revitalização de 40 km da BR-267, que foi entregue este mês. É a etapa 1 das obras de restauração do pavimento com adequação de capacidade na rodovia. Já está pronto o trechos do km 577 ao km 617, entre Jardim e Porto Murtinho. O valor dessa primeira etapa foi de aproximadamente R$ 95 milhões.

250 km duplicados

Há a previsão de duplicar pelo menos 250 quilômetros de estrada no entorno de Campo Grande.

