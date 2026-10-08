Romaria de Nossa Senhora Aparecida deve reunir 50 mil pessoas em Dourados

Mobilizadas pela fé, 50 mil pessoas são esperadas na 27ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que acontece nesta segunda-feira (12), na BR-163, em Dourados.
Neste ano, não haverá a tradicional peregrinação de Nossa Senhora Aparecida na rodovia, conforme a organização.
Por conta disso, a expectativa é de que, desde as primeiras horas do dia, aproximadamente 20 mil romeiros realizem a caminhada de oito quilômetros, de Dourados até o Santuário, entre os kms 265 e 273 da BR-163.
A imagem da padroeira estará no Santuário, onde serão realizadas atividades a partir 5h30, com término previsto para às 12h.
Para garantir mais segurança aos participantes, a Motiva Pantanal, concessionária que administra a via, realizará uma operação especial de sinalização, monitoramento e orientação ao tráfego no trecho utilizado pelos peregrinos.
“A Romaria de Nossa Senhora Aparecida é um momento muito especial para milhares de pessoas e exige uma operação planejada para conciliar a caminhada dos fiéis com a circulação de veículos. Nosso trabalho é oferecer as melhores condições de segurança durante todo o percurso.
Por isso, orientamos os motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes. Aos romeiros, pedimos que permaneçam nas áreas delimitadas e evitem travessias pela rodovia”, destaca o gerente de Operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira.
A circulação de pedestres e veículos,contará com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Como fica o trânsito?
Entre o km 265 (rotatória do prolongamento da avenida Marcelino Pires) e km 271 (acesso ao distrito de Panambi):
Os veículos que trafegam pela BR-163/MS seguem normalmente pelas duas faixas na pista de rolamento, faixa da esquerda e direita, e os romeiros serão direcionados para o acostamento.
Entre o km 271 (acesso ao distrito de Panambi) e o km 273 (Santuário):
O tráfego pela BR-163/MS será pela faixa da esquerda (faixa 1). Os romeiros serão direcionados para a faixa da direita (faixa 2) e o acostamento.
A Motiva Pantanal informa que, em frente ao Santuário, na altura do km 272, o acostamento no sentido Sul (Campo Grande – Dourados) será isolado com supercones para a caminhada dos fiéis.
Não será permitido estacionar ou permanecer parado no acostamento. A medida será necessária para preservar a segurança dos participantes e dos usuários.
A operação contará com a atuação integrada da concessionária, PRF, Guarda Municipal, Detran-MS, Polícia Militar Rodoviária (PMR), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) de Dourados.
Apoio e sinalização
A operação especial terá pontos de orientação nas rotatórias localizadas nos kms 265, 267, 270 e 273 da BR-163/MS, com a participação dos órgãos de trânsito e das equipes operacionais.
No km 265, a orientação contará com apoio da Agetran de Dourados e Guarda Municipal. No km 267, a PRF estará presente na base operacional, enquanto no km 270 haverá apoio da Polícia Militar Rodoviária, no acesso ao anel rodoviário.
Já no km 273, a Motiva Pantanal disponibilizará recursos operacionais, incluindo guinchos leve e pesado, equipe de resgate e veículo de apoio. Ao todo, a concessionária contará com cinco viaturas de apoio, além de Painel de Mensagens Variáveis (PMV) móvel, instalados no km 274, no sentido sul, para reforçar as orientações aos motoristas.
Ao término da celebração, as equipes da concessionária também apoiarão a PRF na organização da saída dos fiéis e veículos do Santuário.
Durante a romaria, o tráfego na BR-163/MS será mantido, mas os motoristas poderão encontrar lentidão no trecho entre os kms 265 e 273, devido à concentração de peregrinos e à operação especial de sinalização.
A concessionária recomenda que os clientes planejem seus deslocamentos, redobrem a atenção e respeitem as orientações das equipes que estarão atuando na rodovia.
Orientações para os romeiros
Para uma caminhada mais segura, a Motiva Pantanal recomenda que os participantes permaneçam exclusivamente no espaço delimitado pela sinalização, caminhem de forma organizada e, conforme orientação operacional, no sentido contrário ao fluxo de veículos.
Quem iniciar o trajeto ainda de madrugada deve utilizar roupas claras, coloridas ou com elementos refletivos, facilitando a visualização pelos motoristas.
Também é importante evitar o uso do celular durante a caminhada, não parar para tirar fotografias na pista e não realizar travessias fora dos pontos orientados pelas equipes de segurança.
A concessionária reforça a importância da hidratação, da alimentação adequada antes da caminhada e do descarte correto de resíduos. Crianças devem permanecer acompanhadas de seus responsáveis durante todo o percurso.