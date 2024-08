Rota Serra e Charme Paxixi impulsionam ecoturismo no berço do Pantanal

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Divulgada pelo Sebrae-MS nesta semana, a "Pesquisa Ecoar" mostra que 83% das empresas atuam com ecoturismo em Mato Grosso do Sul. Com grande potencial de crescimento, o município de Camisão, na região de Aquidauana se destaca no segmento por oferecer atividades turísticas através da Rota Serra e Charme Paxixi.

O cenário paradisíaco se divide entre a tranquilidade da vida no campo e opções de trilha, pesca esportiva, canoagem, boiacross, gastronomia regional, além do contexto histórico da cultura sul-mato-grossense. Segundo a presidente do Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi (Aecopaxi), Mirian Coura Aveiro, em pouco mais de um ano, as atividades tiveram grande expansão.

"Neste ano, tivemos a primeira mostra de economia criativa do Paxixi. Nosso foco é trazer ecoturismo de sustentabilidade e preços acessíveis. Não podemos estar com um turismo que você precisa trabalhar o ano todo pra juntar dinheiro e viajar. Estamos pouco mais de uma hora de distância da Capital, bem pertinho e fácil de chegar", explica a gestora.

Estrada Park ao lado do Rio Aquidauana - Foto: Álvaro Rezende

A empresária veio para a região de Camisão com o objetivo de encontrar um espaço para a filha, recém formada em Agronomia, exercer a profissão e acabou permanecendo.

O hub turístico conta com o distrito de Camisão, Piraputanga, Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti. Em julho do ano passado, um grupo com 13 empreendimentos foi formado e recebeu suporte técnico do Sebrae-MS.

Na ocasião, foram realizados aprimoramento de técnicas culinárias e fortalecimento dos agentes de roteiro de turismo.

"Em um ano, já temos 213 leitos, 140 refeições dia e cerca de 100 pessoas vindo pra cá aos sábados e domingos. Após o mapeamento tivemos nossa primeira palestra. Havia necessidade de ter uma identidade e com a rota, vamos interligar os diferentes trechos do turismo. Teremos catálogos, identificação logística e outras opções que vão integrar os passeios turísticos", afirma.

O levantamento "Ecoar" aponta que Brasil está em primeiro lugar no ranking de 50 países com maior potencial para o Ecoturismo. O segmento representa em media 59,3% do faturamento das empresas do setor.

Mato Grosso do Sul está em 3º lugar no ranking de estados que possuem mais empresas atuando expressivamente com ecoturismo com 83%. Em primeiro lugar vem Mato Grosso com 85,9% seguido do Maranhão, com 83,9%.

Em evento no espaço Terroir Pantanal, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, falou sobre as empresa que atuam na região, sendo inédito o desenvolvimento.

"Tem uma empresa aqui que faz queijo, que fornece matéria prima aos os empresários. São pequenos negócios locais, tem o doce que também é fornecido. Aqui está sendo construído um centro de comercialização que vai expor tudo que é produzido na região em um único lugar. Então, o turista que chegar, ele pode ir ali naquele comércio, que vai ter acesso aos produtos, aos restaurantes locais", detalha.

Divulgação da pesquisa Ecoar no Terroir Pantanal em Camisão - Foto: Sebrae-MS

Sebrae-MS e a melhoria da Estradada Parque

A estrada é composta por empresas ligadas ao turismo e a gastronomia como pousadas, pesqueiros, propriedades rurais, restaurantes e produções alimentícias locais, a rota traz a identificação dos espaços.

Neste ano, foram instaladas placas de sinalização que oficializam o destino ao longo da MS-345, apontando onde estão os empreendimentos participantes da iniciativa para os visitantes que vem conhecer a região ou estão de passagem, vindo de Campo Grande em direção a Bonito.

Ao todo, são 22 placas referentes aos estabelecimentos pertencentes à rota, sete placas de direção e três placas gerais de sinalização do destino.

Terroir Pantanal

O distrito de Camisão, disntante a 130 km de Campo Grande, inaugurou em 2023 um projeto pioneiro em Mato Grosso do Sul e no Pantanal: a primeira vinícola da região, chamada Terroir Pantanal.

Além de oferecer vinhos para degustação, o espaço proporciona diversas experiências aos visitantes, como piqueniques, brunches, almoços harmonizados com vinhos brasileiros e passeios para explorar os vinhedos e trilhas da área. As opções de passeios podem ser visualizadas pelo instagram: https://www.instagram.com/terroirpantanal/

Destino turístico oferece experiência gastronômica com desgustação de vinhos - Foto: Divulgação/Terroir Pantanal

Inspira Ecoturismo

Em setembro, o Sebrae-MS vai promover o 'Inspira Ecoturismo', iniciativa que visa reconhecer nacionalmente as práticas do setor. O evento será entre os dias 10 a 14 em Bonito e outras regiões que contemplam a Serra da Bodoquena e o Pantanal.

Durante a ação, os participantes terão a oportunidade de participar de palestras, painéis, salas temáticas e visitas técnicas, permitindo que empreendedores e gestores do setor se conectem, compartilhem conhecimentos e descubram práticas sustentáveis para aplicar em seus negócios.

