Irmãos de 6 e 8 anos são resgatados sem comida e abandonados pelos pais

"SÓ FALTOU O OÁSIS"

Mato Grosso do Sul ocupa 11 posições entre os 31 menores percentuais registrados que se equiparam ao bioma africano, incluindo Campo Grande e o coração do Pantanal de Corumbá

Além da Capital (14% de umidade), clima de deserto também foi registrado em Nhumirim, que na casa de 11% ficou com o menor percentual em Mato Grosso do Sul Marcelo Victor/Correio do Estado

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que, nesta última quarta-feira (29) - cerca de cinco dias após a última chuva registrada - Mato Grosso do Sul ocupa 11 posições entre as 31 unidades com menores umidades percentuais registradas, que igualam ou ficam abaixo da média registrada no Saara.

Isso é dito porque, em média, a umidade do ar no famoso bioma árido africano, o deserto do Saara, tende a apresentar uma variação que gira entorno de 14% a 20% e, levando isso em conta, são percentuais registrados ontem (29) em Campo Grande e no coração do Pantanal corumbaense, por exemplo.

Além da Capital do Mato Grosso do Sul, onde a umidade relativa do ar ficou no desértico percentual de 14%, também tiveram índice entre as menores médias do País - e só faltou o oásis - os seguintes municípios de MS:

Água Clara (14%)

Três Lagoas (13%)

São G. do Oeste (13%)

Sidrolândia (13%)

Aquidauana (13%)

Porto Murtinho (12%)

Miranda (12%)

Jardim (12%)

Corumbá (12%)

E como foi dito que o coração do Pantanal corumbaense também vivenciou, de certa forma, "clima de deserto" nesta quarta-feira (29), foi justamente em Nhumirim que foi registrado o menor percentual referente a umidade do ar em Mato Grosso do Sul, ficando na casa de 11%.

Com esse percentual, Nhumirim no Mato Grosso do Sul fica atrás apenas dos municípios de Santa Teresa, no Espírito Santo, com 8%; e da estação de Bom Jardim da Serra - Morro da Igreja, em Santa Catarina (7%), como os menores índices nacionais.

Abaixo, você confere as 31 estações nacionais que registraram índices iguais ou semelhante à umidade do Saara:

Da chuva ao deserto

Alerta para baixa umidade (30/08). Fonte: Inmet

Vale lembrar que há menos de uma semana Mato Grosso do Sul via, além do frio trazido pelas baixas temperaturas, chuvas que marcaram acima de 25 milímetros em diversas localidades do Estado.

Além disso, há cinco dias o próprio domingo (25) teve chuva em algumas partes do Mato Grosso do Sul, incluindo a Capital do Estado, já que os campo-grandenses viram a véspera do aniversário da Cidade Morena amanhecer debaixo de chuva.

Apesar da nova frente fria se aproximar de Mato Grosso do Sul, e das temperaturas variarem bem acima da casa dos 17 °C ainda nesse final de semana, o tempo seco deve permanecer, com aviso classificado como "Grau de severidade: perigo" para baixa umidade em todo o Estado, alerta o Inmet.

Esse alerta extremo em todo o Mato Grosso do Sul traz diversos riscos potenciais, tanto por favorecer incêndios, como para a própria saúde, causando ressacamento da pele e desconforto na região tanto nos olhos; boca e nariz.

Caso sinta necessidade de atendimento ou informações complementares relacionadas à saúde, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros Militar (pelo telefone 193), ou mesmo a Defesa Civil (telefone 199), porém, algumas recomendações devem ser seguidas desde já, como:

Usar hidratante para pele e umidificar o ambiente

Beber bastante líquido.

Evitar atividades físicas.

Evitar exposição ao sol em horas mais quentes do dia.

