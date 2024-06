Sem frio a vista! Semana na Capital terá máxima de 32°C e mínima de 20°C

NOVAS OBRAS

Anúncio foi feito em evento de comemoração aos 100 anos do município

Com investimento de R$17,5 milhões, Maracaju receberá construção de novo aeroporto Divulgação: Governo do Estado de MS

Com obras planejadas desde 2015, o aeroporto no município de Maracaju agora sairá do papel. Em contrato assinado neste último sábado (8), durante o evento de comemoração dos 100 anos do município, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou um investimento destinado à nova obra, no valor de R$17,5 milhões.

O projeto contemplará uma pista de pouso e decolagem de 1.700 metros de comprimento por 30 metros de largura, além da instalação de um cercamento com alambrado operacional, taxiway e pátio.

O prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, ressaltou a importância dos novos segmentos. "A agenda foi extensa neste dia especial, com lançamentos de obras importantes. Assim construímos um município cada vez melhor. Uma alegria ser o gestor neste centenário, o que aumenta nosso comprometimento".

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel autorizou também a licitação para obra de pavimentação da Avenida Senador Filinto Muller, que terá investimento de R$ 26,18 milhões do Estado. Na área central da cidade.

Além de iniciar a última etapa da 2ª fase da Copa Assomasul, que reúne 60 equipes e 1.350 atletas de diversas regiões do Mato Grosso do Sul, com o apoio do Governo do Estado.

Outras obras

No distrito de Vista Alegre, foi autorizada a licitação para a construção da Praça Central, um projeto no valor de R$ 3,3 milhões, como parte do programa "MS Ativo". Localizada no acesso principal do município, na rua Alexandrina Braga, a praça ocupará um terreno de 8 mil m².

O projeto inclui calçamento na área interna, pista de caminhada em concreto polido, calçadas externas com acessibilidade, quadra de areia, campo de futebol e quadra poliesportiva para atividades esportivas. Além disso, estão previstos espaços de lazer como playground, quiosque aberto à comunidade, paisagismo completo, estacionamento e iluminação.

Por fim, também foi formalizado um convênio e a ordem de serviço para a reforma do CIEI Joana Sayd, em parceria com o município, uma instituição que atende 130 crianças de até seis anos de idade no distrito.

O governador, ao falar sobre esses projetos, enfatizou o compromisso com o desenvolvimento do distrito e anunciou planos futuros, incluindo a pavimentação de todas as ruas até o final de sua gestão.