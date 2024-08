Casa da Saúde é reinaugurada bem no centro de Campo Grande

Governador Eduardo Riedel e familiares do médico Carlos Alberto Jurgielewicz, durante reuinauguração - Saul Schramm/Governo de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz foi reinaugurada em pleno centro de Campo Grande nesta terça-feira (20). O espaço, localizado na Rua Dom Aquino, esquina com a Rui Barbosa, vai oferecer mais agilidade na distribuição de senhas e na entrega de medicamentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Secretaria Estadual e Saúde (SES), com o novo sistema a população poderá retirar uma senha e na sequência, o atendimento segue de forma individual com a retirada imediata dos remédios na farmácia.

A nova sede é alugada através de um contrato inicial de 60 meses com valor de R$ 21 mil/mês. Anteriormente, os atendimentos estavam sendo realizados no pavilhão Albano Franco, com estrutura improvisada.

Desde outubro de 2019, a popular Casa da Saúde ficava localizada na rua 11 de Outubro, no bairro Cabreúva, onde era a Escola Estadual Riachuelo, até migrar para o Albano Franco durante a pandemia da Covid-19.

Cerca de 350 a 400 pessoas são atendidas por dia no local. Durante a inauguração, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou pontos importantes da nova unidade.

"Eu acho que o ponto central é que a Casa da Saúde, ao atender mais de 7.500 inscritos da capital, Ela encontra diversas formas de atender essas pessoas. O tempo médio de espera não está ultrapassando 30 minutos, isso é muito importante. Na medida que você tem esses medicamentos na lista e a necessidade de novos, a Secretaria de Saúde vai fazendo essa avaliação e tomando essas decisões", analisa. Nova sala de medicamentos - Foto: Saul Schramm

São disponibilizados os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica do SUS (Sistema Único de Saúde), rol específico definido pelo Ministério da Saúde. Estiveram presentes na entrega no novo espaço, o secretário esatdual de Saúde, Maurício Simões, além de familiares do médico

Programa Remédio em casa

Mais de 31 mil pacientes ativos em Mato Grosso do Sul, aptos a receber medicação via Casa da Saúde. Destes, 10.269 recebem medicamentos por meio do ‘Programa Remédio’ em Casa’, criado em 2022, incluindo os casos de judicialização.

Para fazer parte do programa é preciso preencher um termo de adesão. O cadastro é feito em unidades de saúde no caso dos moradores do interior e na Casa da Saúde para quem vive na capital.

Vale destacar que o programa não entrega medicamentos controlados que dependem de receita médica a cada retirada, por isso o foco nos remédios voltados ao controle de doenças crônicas.

O atendimento aos usuários é de segunda à sexta-feira das 7h às 16h, com distribuição de senhas para atendimento até às 15h30. Para o primeiro atendimento, as senhas são distribuídas das 7h às 10h, período matutino, e das 13h às 15h, no período vespertino.

Homenagem a Jurgielewicz

A Casa da Saúde de Campo Grande leva o nome do médico cirurgião Carlos Alberto Jurgielewicz, que faleceu em fevereiro de 2015. O profissional foi um dos 100 primeiros a se registrarem para atuar em Mato Grosso do Sul.

Nascido em 26 de julho de 1930, Jurgielewicz se formou na Universidade Federal do Paraná em 1954 e veio para o Estado logo após sua divisão, em 1979. Em Campo Grande o profissional atuou até sua morte, em 2015.

Assine o Correio do Estado