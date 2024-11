Semana será chuvosa e de tempo fresco em Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Chuva deve marcar a previsão do tempo para esta semana, compreendida entre os dias 3 e 9 de novembro de 2024, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , os próximos dias serão de chuva entre 20 mm-50 mm, garoa, tempo instável, céu nublado, trovões, relâmpagos, ventos, tempo fresco, alta umidade relativa do ar e temperaturas amenas.

A chuva alivia o calor, melhora a qualidade de respiração, limpa a atmosfera, aumenta a umidade relativa do ar, diminui levemente a temperatura e mantém a cor do céu azul.

O Inmet divulgou alerta amarelo (perigo potencial) de chuvas intensas para todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Isto significa que há previsão de 20-30 milímetros/hora ou 50 milímetros/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Em entrevista ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que as chuvas ocorrem devido as áreas de instabilidade que são fortalecidas pelas altas temperaturas e a umidade vinda da Amazônia.

"As áreas de instabilidade estão se formando em todo o Mato Grosso do Sul, fortalecidas pelas altas temperaturas e a umidade vindas da Amazônia. Estas duas situações terão o reforço de um cavado que deve se formar no oeste de Mato Grosso do Sul, associado a um centro de baixa pressão que está ganhando força na Bolívia. Estas condições ainda devem persistir no decorrer da próxima semana, provocando pancadas de chuvas, acompanhada de rajadas de ventos, possivelmente trovoadas e pancadas de chuvas muito fortes", explicou o meteorologista, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

Além disso, Abrahão alertou que os próximos dias serão de chuva forte e tempestades nas regiões nordeste, leste e sudeste de MS.

"No decorrer do dia 5 de novembro, entre Chapadão, Costa Rica e também Paraíso das Águas, podem ocorrer tempestades significativas, com grandes volumes de chuva. E aí, o nosso alerta mais significativo é no dia 7 de novembro, com possibilidade de chuva forte em Três Lagoas e também inocência, batalha. Ataguaçu e Paranaíba. Portanto, a região nordeste, leste e sudeste de Mato Grosso do Sul deve ficar atenta com possibilidade de chuva muito fortes, acompanhada de rajadas de ventos e trovoadas", detalhou o meteorologista.

O fim de semana também foi de chuva no Estado.

De acordo com dados do Inmet, vários municípios de MS registraram precipitação neste sábado (2), como Sidrolândia (33,4 mm), Jardim (23 mm), Miranda (18,8 mm) Campo Grande (17,4 mm), Paranaíba (14,2 mm), Nhumirim (12,8 mm), Cassilândia (12,6 mm), entre outros.

Estudantes campo-grandenses encararam o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) debaixo de chuva neste domingo (3), primeiro dia de provas.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Confira as condições meteorológicas (temperatura, umidade, chuva e sol) nos principais municípios de Mato Grosso do Sul ao longo desta semana:

MUNICÍPIO TEMPERATURA UMIDADE CONDIÇÕES DO TEMPO Campo Grande 21ºC-30ºC 60%-100% Pancadas de chuva e trovoadas isoladas; chuvisco; céu nublado Três Lagoas 22ºC-30ºC 70%-100% Pancadas de chuva e trovoadas isoladas; chuvisco; céu nublado Corumbá 23ºC-35ºC 55%-100% Pancadas de chuva e trovoadas isoladas; chuvisco; céu nublado Dourados 22ºC-30ºC 70%-100% Pancadas de chuva e trovoadas isoladas; chuvisco; céu nublado Ponta Porã 22ºC-30ºC 60%-70% Pancadas de chuva e trovoadas isoladas; chuvisco; céu nublado Bonito 21ºC-31ºC 70%-100% Pancadas de chuva e trovoadas isoladas; chuvisco; céu nublado Sonora 22ºC-34ºC 55%-100% Pancadas de chuva e trovoadas isoladas; chuvisco; céu nublado

RECOMENDAÇÃO

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

Em caso de chuva: usar guarda-chuvas; não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito; dirigir devagar e proteger os pés e as mãos com botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos

Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada

Em caso de granizo: tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio

PRIMAVERA

Primavera começou às 8h44min de 22 de setembro e terminará às 5h20min de 21 de dezembro de 2024 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

Floração de plantas

Aumento da umidade

Retorno das chuvas

Dias mais longos/noites mais curtas

Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

De acordo com prognóstico divulgado pelo meteorologista Natálio Abrahão, a estação será extremamente quente, abafada e calorenta, com temperaturas altíssimas.