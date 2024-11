Semana será quente e com pancadas de chuva em grande parte de MS

Semana será de muito calor e pancadas de chuva em grande parte do Estado - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A semana será de muito calor com pancadas de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul, é o que indicam as previsões climáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo as projeções, as manhãs tendem a ser nubladas, com aumento gradual de temperatura ao longo do dia, momento em que as chuvas marcam presença em alguns municípios.

Na Capital, a temperatura mínima prevista é de 20ºC nesta segunda-feira (11), com os termômetros na casa dos 32ºC no fim da tarde. Na terça-feira (12), a temperatura máxima se mantém acima dos 30ºC, entretanto, chuvas isoladas são previstas em alguns pontos do município.

Em Ponta Porã, porção sul do Estado, a temperatura mínima se mantém entre os 14ºC e os 16ºC entre segunda e quarta-feira (13), com temperatura máxima na faixa dos 31ºC na quinta-feira (14), assim como na Capital, chuvas são previstas para o fim dos próximos dias.

Em Dourados, a temperatura mínima se estabelece em 15ºC na quarta-feira, com termômetros que atingem os 31ºC na quinta-feira, por lá, as previsões indicam chuvas isoladas em alguns pontos do município para os próximos três dias.

Na região pananeira, próxima à fronteira com a Bolívia, a temperatura mínima será de 24ºC nesta segunda-feira, com o clima na faixa dos 37ºC ao fim da tarde. As condições indicam sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva para os próximos três dias.

Em Jardim, a temperatura máxima será de 34ºC nesta segunda-feira, e 30ºC na próxima terça, chuvas isoladas são previstas ao longo do dia, por lá, a umidade relativa se estabelece na casa dos 90%, pelo menos até a próxima sexta-feira (15).

Já em Bonito, região turística, a temperatura máxima se estabelece na faixa dos 32ºC até a próxima quarta-feira, ao passo que a temperatura mínima fica na casa dos 17ºC. Com pancadas de chuvas isoladas, a máxima atinge a casa dos 37ºC em Aquidauana nesta segunda-feira, 34ºC na próxima terça e 32ºC na quarta-feira, com umidade relativa do ar na faixa dos 60%.

