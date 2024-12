Sesc fecha convênio que garante 300 vagas para creches em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Serviço Social do Comércio (Sesc-MS) assina nesta quarta-feira (04) o convênio que garantirá 300 vagas para creches, em parceria com a Rede Crescer Mais.

A ação faz parte do objetivo da instituição de promover o bem-estar e a transformação social. No total, serão firmados convênios com seis creches em Campo Grande.

Essas creches estão localizadas em três regiões da Cidade Morena, o que deve ampliar a capacidade de atendimento com as 300 vagas. Além disso, haverá investimento em:

recursos humanos;

capacitação de profissionais;

melhoria na qualidade do serviço ofertado.



“Nosso objetivo é garantir acesso à educação infantil de qualidade, criando um ambiente que dê o apoio ao desenvolvimento integral da criança. Essa parceria reafirma o papel do Sesc como agente de transformação social, comprometido com o bem-estar do trabalhador do comércio e da sociedade”, pontuou Regina Ferro, diretora regional do Sesc-MS.

Suporte às famílias

Um dos focos do convênio é fornecer apoio às famílias que precisam deixar os filhos na creche para poder trabalhar. Com isso, muitas mães que não têm com quem deixar os filhos poderão retornar ao mercado de trabalho.

Melhorias

Muito mais do que oferecer vagas, a parceria quer melhorar a gestão das creches, com doação de computadores e notebooks, além de oferecer aporte financeiro para despesas operacionais, como:

energia elétrica;

água;

telefone;

alimentação das crianças;

despesas da operação.



Entendendo o impacto da falta de vagas nas creches na sociedade, o Sesc-MS surge como uma opção para atender à necessidade tanto das famílias quanto dos empresários que buscam mão de obra qualificada.

Com as crianças em locais preparados, as mães de volta ao mercado de trabalho, o resultado é o desenvolvimento socioeconômico local. Dessa forma, a entidade "deixa uma pegada" no início de uma parceria coletiva que beneficia a todos.

O evento de assinatura ocorrerá no prédio da Administração Regional do Sesc-MS, às 14h30, e está aberto para toda a população.

