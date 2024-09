Sob fumaça de incêndios, qualidade do ar chega a nível crítico em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande está encoberta por fumaça há alguns dias e, nesta quinta-feira (5), ela ficou ainda mais densa, devido a uma frente fria que mudou a direção dos ventos e empurrou ainda mais fumaça de incêndios para a Capital. Com isso, a qualidade do ar atingiu níveis críticos nesta tarde.

Segundo a Estação de Qualidade do Ar de Campo Grande, QualiAr, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o índice de qualidade do ar chegou a 82, considerado ruim. Ontem, o índice estava em qualidade considerada moderada.

O professor doutor de Física, Widinei Fernandes, que integra o QualiAr, explicou que os índices estão fora do normal devido à fumaça dos incêndios florestais que chegou durante a madrugada e aumentou a concentração de partículas poluentes.

Com a condição de ar ruim, o professor recomenda o uso de máscaras, para reduzir a inalação de partículas poluentes e, desta forma, prevenir doenças respiratórias.

"Quando chega nesta condição ruim, que tem bastante fumaça na atmosfera, é recomendado o uso de máscara", disse o professor, acrescentando que os índices já estão diminuindo, deixando de ter a necessidade da máscara.

Qualidade do ar atingiu nível crítico devido à fumaça no Pantanal

Apesar de não haver previsão de chuva para a primeira quinzena do mês, a condição deve melhorar, pois a fumaça deve se dissipar.

"Essa fumaça já está dissipando um pouco e a tendência é ir diminuindo, o pior foi na madrugada. O cálculo de qualidade do ar é uma média de 24 horas e, por isso, de ontem para ontem foi subindo. Ontem estava em moderada e hoje foi para ruim e atingiu esse valor, mas nas últimas horas o valor foi diminuindo", explicou o professor.

No entanto, mesmo com a expectativa da qualidade passar para moderada e depois boa, pode vir a mudar novamente, pois há previsão de que mais fumaça chegue a Capital, conforme o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Vínicius Sperling.

"A virada do vento, do quadrante norte para o quadrante sul, deve trazer novamente fumaça para o Mato Grosso do Sul e para a Capital", disse

Fumaça de incêndios se deslocou para Campo Grande e encobriu o céu nesta quinta

* Colaboraram Daiany Albuquerque e Ketlen Gomes