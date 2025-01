STF autoriza Chiquinho Brazão a deixar prisão em Campo Grande para exame

Rio Verde

Vítima tinha histórico de surto e possuía corte no pescoço provocado por tentativa de suicídio em 22 de dezembro

Um homem de 43 anos em surto foi baleado e morto após avançar contra policiais militares nessa quinta-feira (2), em Rio Verde, município a 204 quilômetros da capital Campo Grande.

Conforme o registro policial, a ocorrência começou após o recebimento de um pedido de apoio para atender uma tentativa de suicídio. Ao chegarem no local informado, identificaram um homem trancado dentro de uma casa com os ânimos alterados e com comportamento agressivo.

Ainda segundo a equipe policial, o homem ameaçava a todo momento que iria se matar, mas que levaria uma pessoa junto com ele. Além disso, ele estava armado com facas e uma máquina serra elétrica mármore. Esta, era utilizada pelo homem a todo momento, ameaçando cortar o pescoço de um agente policial.

Nesse sentido, os policiais e uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) presente tentaram conter e estabilizar a crise do rapaz. No entanto, ao passar do tempo, ele parou de dialogar e ficou cada vez mais agressivo no interior do quarto. Durante novas tentativas de diálogo, o homem chegou a gritar aos agentes: "Vou me matar e vou levar um comigo, vou matar todo mundo que está aí".

Momento em que o rapaz se aproximou da janela da residência, e com a serra elétrica em mãos, avançou contra os agentes presentes e golpeou um policial militar. Na sequência, após os policiais pedirem para ele largar o equipamento, o homem atendeu o pedido. Contudo, pegou uma ferramenta tipo formão e dessa vez, pulou para fora do quarto, ainda agressivo.

Os policiais imediatamente deram a ordem para que o rapaz ficasse parado e não avançasse, pedido que foi negado pelo homem que se aproximou ainda mais dos agentes. Nesse sentido, os policiais deram três tiros de bala de borracha contra o suspeito, na tentativa de neutralizá-lo. Mesmo assim, o homem não se acalmou e continou partindo contra os policiais de maneira agressiva.

Assim, a equipe policial decidiu utilizar uma arma de fogo para conter a injusta agressão. Baleado, o rapaz ainda foi socorrido pela equipe médica do Samu, que de imediato o levou ao hospital do município. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na casa em que estava trancado, os policiais encontraram um pacote pequeno com substância análoga a cocaína, além de um prato de cozinha com a mesma substância. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima tinha histórico de surto e possuía corte no pescoço provocado por outro surto e tentativa de suicídio, ocorridos no dia 22 de dezembro de 2024.

O caso foi registrado como crime de homicídio decorrente de oposição a intervenção policial; e segue em investigação pela Polícia Civil.