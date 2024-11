Sucuri de 3 metros é encontrada no motor de carro em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Já pensou em encontrar uma sucuri de 3 metros enrolada no motor do seu carro ? O caso aconteceu na última sexta-feira (06), no município de Ladário quando um morador se deparou com o animal entrando no compartimento do motor.

Após a 'inusitada' visita, o homem acionou o Corpo de Bombeiros que conseguiram retirar a cobra que estava enrolada na parte do motor. Como o veículo estava desligado e frio, não houve nenhuma queimadura. O animal foi retirado pela parte debaixo do carro e solta nas águas do rio Paraguai.

O que fazer ao encontrar uma cobra

Para evitar ser picado por uma cobra nestas situações, o mais importante é não tocar o animal em hipótese alguma e procurar ajuda imediata. Deve-se chamar o Corpo de Bombeiros ou acionar a Polícia Militar Ambiental.

Já em caso de picada de cobra, é essencial manter a calma e agir com rapidez. A pessoa picada deve seguir alguns cuidados para minimizar os riscos.

O que fazer:

Lave o local da picada com água e sabão, sempre com cuidado para não espalhar o veneno.

Mantenha a pessoa deitada, preferencialmente com o membro picado elevado, para reduzir a circulação do veneno.

Beba líquidos, como água, para se manter hidratado.

Procure imediatamente um hospital ou posto de saúde para receber atendimento médico especializado.

Se possível e seguro, tire uma foto da cobra para ajudar na identificação e no tratamento adequado.

O que não fazer:

Não use torniquetes para tentar estancar o veneno.

Não aplique nenhum tipo de substância no local da picada (como cremes, pomadas ou álcool).

Evite cortar a área da picada com o objetivo de "extrair" o veneno.

Não beba álcool, pois ele pode aumentar os efeitos do veneno.

Não tente sugar o veneno da picada.

É importante ressaltar que a picada de cobra é uma emergência médica, e o tratamento adequado só pode ser feito em unidades de saúde.

