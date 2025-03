Suzano usa joaninhas para combater pragas em eucaliptos de MS

POLÍCIA

Na semana passada, o local já tinha sido alvo de outra operação e foi interditado, mas estava funcionando

Na última quinta-feira (27), a Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia de Aparecida do Taboado, realizou ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal de Paranaíba, na qual revistou e interditou um prostíbulo na cidade de Aparecida do Taboado, distante aproximadamente 450 quilômetros de Campo Grande.

Antes da operação, as investigações averiguaram denúncias de tráfico de drogas e armas no local. A operação resultou na prisão de três pessoas, de 19, 31 e 37 anos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em revistas no estabelecimento foram localizadas armas, munições, entorpecentes do tipo maconha e cocaína e ainda acessórios utilizados para o tráfico de drogas.

No total foram encontrados dois revólveres, diversas munições, duas balanças de precisão para pesar entorpecentes, além de porções de maconha e cocaína e uma touca ninja muito utilizada em assaltos.

No dia 21 de março, o lugar já teria sido alvo de uma outra operação realizada pelos investigadores do Setor de Investigação Geral – SIG da Delegacia de Aparecida do Taboado, na qual foram cumpridos mandados de prisão de seu proprietário e de busca e apreensão e interdição do estabelecimento, ordem expedida pela Justiça Estadual de Auriflama-SP, mas na operação posterior, o local já estava aberto.

