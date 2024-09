Suzano investe R$ 80 milhões em viveiro de mudas em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com aporte de R$ 80 milhões, a Suzano inaugurou nesta quarta-feira (11) um viveiro de eucaliptos no município de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul.

O viveiro da gigante da celulose possui 21 hectares, com 111 mil metros quadrados de área construída e capacidade para produzir 35 milhões de eucaliptos por ano.

A instalação fica ao lado da fábrica que iniciou operações no dia 21 de julho e produz 2,55 milhões de toneladas anualmente. O empreendimento teve um investimento de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões foram destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões para a formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose.

Produção

O viveiro, localizado ao lado da fábrica à beira da BR-262, gerou 300 empregos somente durante a construção. Atualmente, possui 130 colaboradores, com a expectativa de ter 240 quando atingir a plena operação.

Com uma estrutura sustentável, o viveiro de última geração possui sistemas que permitem a gestão eficiente dos recursos hídricos, como a captação e reutilização da água da chuva.

Torna eficiente o processo de irrigação no local onde estão as mudas, utilizando tubetes totalmente biodegradáveis e diminuindo o uso de plástico na operação.

Além desse viveiro, a Suzano possui outro em Campo Grande, que pode produzir 40 milhões de mudas por ano e também irá abastecer o programa de formação florestal de Ribas do Rio Pardo.

No Estado, a Suzano possui um viveiro em operação localizado em Três Lagoas que produz 30 milhões de mudas anualmente. Com os novos viveiros (de Ribas do Rio Pardo e Campo Grande), o sistema produtivo aumentará para 105 milhões de mudas de eucalipto, correspondente a um crescimento de 250%.

“A floresta faz parte do DNA da Suzano e este novo viveiro de mudas está diretamente ligado às estratégias de negócios da companhia, que visam aliar eficiência e respeito ao meio ambiente e às pessoas. Estamos inaugurando em Ribas do Rio Pardo um dos mais competitivos e sustentáveis viveiros da empresa, que irá colaborar com o abastecimento da nossa fábrica, com a redução de emissões de gases de efeito estufa e ainda com a geração de trabalho e renda no município, tanto pelos empregos diretos quanto pela movimentação da economia local”, ressalta Rodrigo Zagonel, diretor de Operações Florestais da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

Cerimônia

A cerimônia de inauguração contou com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que ressaltou a geração de emprego e a preocupação da empresa em incluir mulheres na produção.

"Mato Grosso do Sul recebe sempre com muito carinho as empresas que aqui se instalam. Tenham certeza de que é uma empresa que muito nos orgulha. Como primeira-dama, esta pujança da empresa é importante, mas o que mais toca meu coração é a parte do respeito ambiental e da inclusão social que estão fazendo aqui. Saber que estamos aqui neste viveiro, que vim conhecer, e que 85% são mulheres. São trabalhadoras daqui de Ribas e que tiveram capacitação para mostrar o seu trabalho. Isso é um orgulho enorme", disse Mônica.

** Colaborou Neri Kaspary

