MS terá coleta de DNA para auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) vai participar da mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas, com coleta de DNA de familiares, entre os dias 27 e 30 de agosto. O serviço será feito em parentes de primeiro grau da pessoa desaparecida. Se possível, é recomendado que ao menos dois familiares façam a coleta.

Ao todo, 15 sedes regional irãocolher material genético nas sendo, através da Coordenadoria-Geral de Perícia. Fora do período da campanha, as coletas terão continuidade no IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forense) a qualquer tempo.

Como será feita a coleta?

O procedimento para colher o material será feito apenas em parentes de primeiro grau da pessoa desaparecida. Se possível, é recomendado que ao menos dois familiares façam a coleta. A ordem de preferência é:

genitores da pessoa desaparecida (mãe e/ou pai biológicos);

filhos(as) biológicos(as) da pessoa desaparecida e o outro genitor desses filhos(as);

irmãos biológicos da pessoa desaparecida (filhos do mesmo pai e da mesma mãe).

Na hora da coleta, a pessoa irá assinar um Termo de Consentimento para a realização da doação. É preciso levar um documento de identificação junto com as informações do Boletim de Ocorrência do desaparecimento (número, estado de registro e delegacia). Se possível, deve-se apresentar cópia do Boletim de Ocorrência.

Além disso, os familiares podem levar objetos que possam ter material genético da pessoa desaparecida (objeto de uso único e pessoal do desaparecido), como, por exemplo: amostra de cordão umbilical; dente que se tenha guardado ou escova de dente.

A coleta pode ser feita a partir de células da mucosa oral por meio de um suabe (cotonete) que é passado no interior da bochecha. Também pode ser realizada a partir da coleta de uma gota de sangue do dedo da mão. Não é preciso estar em jejum.

A amostra vai para um laboratório de genética do órgão de perícia oficial para extração de DNA e será inserido no banco de DNA local e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Os bancos de DNA são administrados por peritos oficiais.

Nos bancos são cadastrados continuamente DNA de pessoas de identidade desconhecida, vivas e mortas, e DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Quando há coleta de amostras para exame de DNA dos familiares da pessoa desaparecida elas são processadas nos laboratórios de genética forense e os DNAs obtidos são então inseridos nos bancos locais e nacional de DNA.

Estes perfis são comparados continuamente com DNA de pessoas de identidade desconhecida, vivas ou mortas, visando sua identificação. Caso seja identificado um vínculo genético e confirmada a identificação, os peritos vão fazer um laudo, notificar o Delegado de Polícia responsável pela investigação e a instituição que forneceu o material genético da pessoa desaparecida (hospital, abrigo, IML, etc.). A família será informada da identificação pelo órgão competente.

Quais pontos de coleta em Mato Grosso do Sul

Localidade Nome da Unidade Endereço Telefone CAMPO GRANDE/MS Instituto de Análises Laboratoriais Forenses Av. Filinto Muller, 1530 – Vila Ipiranga (67) 3345-6738 AMAMBAI/MS Núcleo Regional de Medicina Legal de Amambai R. Colombo, 807, Amambaí – MS (67) 3481-1066 BATAGUASSU Unidade Regional de Perícia e Identificação de Bataguassu Rua Padre Anchieta, 850 Jardim São Francisco (67) 3541-1943 COSTA RICA/MS Unidade Regional de Perícias e Identificação de Costa Rica Rua Domingos Augusto Coelho, 511, Centro (67) 3247-2170 – 3247-2783 FÁTIMA DO SUL Unidade Regional de Perícia e Identificação de Fátima do Sul Rua Weimar Gonçalves Torres, 1214 – Centro (67) 3467-4311 NOVA ANDRADINA/MS Unidade Regional de Perícia e Identificação de Nova Andradina Av. José Heitor de Almeida Camargo, 1044 – Centro (67) 3441-9421 COXIM/MS Unidade Regional de Perícias e Identificação de Coxim Av. General Mendes de Moraes, 240. Jd Aeroporto (67) 3291-7409 AQUIDAUANA/MS Unidade Regional de Perícia e Identificação Rua Luís da Costa Gomes, 593, Vila Cidade Nova (67) 3241-8697 NAVIRAÍ/MS Unidade Regional de Perícias e Identificação de Naviraí Avenida Campo Grande, 188, 1° piso, Centro (67) 3461-2930 CORUMBÁ/MS Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá Rua Major Gama, 290 (67) 3234-9913 / (67) 3234-9905 JARDIM-MS Unidade Regional de Perícia e Identificação de Jardim Avenida Fernando Aranha, 1055 Vila Major Costa (67) 3251-6100 DOURADOS/MS Núcleo Regional de Medicina Legal de Dourados Rua Cel. Ponciano Pereira de Mattos, 835 – Terra Roxa (67) 3416-5614 TRES LAGOAS -MS Núcleo Regional de Medicina Legal de Três Lagoas Rua Mario Cesar Mancini, 1192, Jardim Paranapunga (67) 3532-7975 PONTA PORÃ/MS Núcleo Regional de Medicina Legal de Ponta Porã Rua Jorge Roberto Salomão, 1534 – Jardim Ipanema (67) 3522-7975 PARANAÍBA/MS Unidade Regional de Perícia e Identificação de Paranaíba Rua Autogamis Rodrigues da Silva n. 1531 – Centro (67) 3503-1043

Lançamento

Como no dia 26 é feriado em Campo Grande (aniversário da cidade), a campanha será lançada oficialmente no Estado no dia 27/08, às 8 horas, na DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e de Proteção à Pessoa).

