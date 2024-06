Encontrado

De acordo com a polícia, o crime aconteceu em agosto do ano passado. O suspeito se encontra à disposição da Justiça.

Depois de 9 meses foragido, um homem de 49 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda-feira (17), suspeito de estuprar uma criança de 10 anos, durante uma confraternização familiar. O caso aconteceu em 2023, no município de Coxim, a 255 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 28 de agosto de 2023, durante um evento familiar. Após investigações preliminares, os policiais pediram a prisão preventiva do homem em outubro do ano passado.

Após a determinação da Justiça, o suspeito nunca mais foi encontrado.

Depois de longo trabalho de investigação, equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), realizaram novas buscas e encontraram o suspeito na casa de familiares.

Ele foi encaminhado à Polícia Civil e está a disposição da Justiça.

Onde denunciar

Polícia Miliar - 190: quando a criança está correndo risco imediato

Samu - 192: para pedidos de socorro urgentes.

Delegacias especializadas no atendimento de crianças ou de mulheres

Qualquer delegacia de polícia

Disque 100: recebe denúncias de violações de direitos humanos. A denúncia é anônima e pode ser feita por qualquer pessoa

Conselho tutelar: todas as cidades possuem conselhos tutelares. São os conselheiros que vão até a casa denunciada e verificam o caso. Dependendo da situação, já podem chegar com apoio policial e pedir abertura de inquérito.

Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros, precisam fazer a notificação compulsória em casos de suspeita de violência. Essa notificação é encaminhada aos conselhos tutelares e polícia.

Em Coxim, as denúncias de estupro de vulnerável e ou de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser realizados anonimamente pelo Disque 100 ou pelo telefone da delegacia de Coxim: (67) 3291-1338.

Ligue 180

Central de Atendimento à Mulher faz uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

Para maiores informações e números de denúncias em outros países, acesse: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/denuncie-violencia-contra-a-mulher/violencia-contra-a-mulher



Boletim de ocorrência- Online

Registre a denúncia no site da Polícia Civil - se não puder sair de casa ou usar o telefone, acesse o site www.pc.ms.gov.br, clique no link “B.O. ONLINE – DELEGACIA VIRTUAL” e, no Serviço ao Cidadão, clique em “REGISTRAR DENÚNCIA – Violência contra a mulher”, preencha os campos com as informações solicitadas (você não precisa se identificar). Nesse canal, também é possível fazer denúncia de violência contra criança e de violência contra pessoa idosa.

