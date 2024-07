Temperatura cai a 13 graus e chuva chega na Capital

CONEXÕES

Novidades estão previstas para os próximos quatro meses, sendo que as obras estruturais devem começar a partir desse semestre

Entre as novidades tem voo direto para Porto Seguro (BA) amanhã (09) e para Florianópolis (SC) no sábado (13) Marcelo Victor/ Correio do Estado.

Já nesta terça-feira (09), o Aeroporto Internacional de Campo Grande já apresenta novidades em relação aos novos voos e mais rotas que estarão disponíveis nesse período de quatro meses do ano, que coincide com o de férias letivas, sendo que novos destinos fixos também já haviam sido anunciados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme a marca espanhola que administra o aeroporto (Aena), para amanhã (09) está prevista a primeira dessas novidades, que se trata de um voo direto para Porto Seguro, na Bahia, ofertado pela Azul Linhas Aéreas.

Também, essa mesma companhia aérea foi a que ofertou os novos voos que partirão do Aeroporto Internacional de Campo Grande para Belo Horizonte, como abordado na última semana pela Correio do Estado, novo destino anunciado após reunião do Governador do Estado, Eduardo Riedel, com o diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos, na sede da governadoria.

Além desse, já no próximo sábado (13) a companhia terá um voo direto para Florianópolis, em Santa Catarina, mudanças que aconteceu para tentar solidificar as conexões campo-grandenses com demais cidades brasileiras.

Fomento local

Isso porque, conforme a Aena, as companhias locais veem com bons olhos essa alta temperada mais recente, já que a Capital também é porta de entrada para o turismo sul-mato-grossense e, inclusive, o próprio aeroporto campo-grandense foi melhorado mais recente.

Entre as melhorias se destacam o espaço "kids", para crianças brincarem enquanto esperam seus voos, complementado com um projeto de estímulo à leitura, que oferece gibis e livros para passageiros que aguardam o embarque.

“Serviços como esses tem agregado melhor experiência aos nossos clientes, que se refletem nos resultados das pesquisas aplicadas desde dezembro de 2023, mostrando melhora a cada mês”, afirma o diretor do Aeroporto de Campo Grande, Usiel Vieira.

Atraindo não só o turismo, mas também os negócios que buscam crescer em Mato Grosso do Sul, até mesmo o relançamento de voos diretos com três frequências semanas para o Rio de Janeiro estão previstos pela Gol.

Essa rota estratégica está programada para operar no período de setembro a outubro, justamente visando integração com o Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos e econômicos do país.

Outro incremento é o de 7 para 10 voos semanas, das viagens feitas pela latam entre Campo Grande e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, motivado pela crescente demanda tanto por negócio quanto por lazer entre os dois pontos.

Previsões de obras

Desde que assumiu a concessão, em 13 de outubro do ano, a adesão a novos voos já era prevista, inclusive mirando destinos internacionais.

Entre as primeiras intenções anunciadas pela estatal espanhola, quando assumiu a concessão, uma das promessas era a tão esperada "Ponte de Embarque de Passageiros", conhecida também como "finger".

Ainda sobre o "finger", vale apontar que o Aeroporto tem obras estruturais a serem executadas, que estavam previstas para começarem no segundo semestre deste ano, com a entrega da ponte de embargue prevista para 2026.

