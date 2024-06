Temporada dos ipês começa com a floração dos rosas na Capital - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A temporada dos ipês já começou a colorir algumas ruas de Campo Grande, com a floração das de cor rosa. A floração geralmente ocorre no fim do outono e durante o inverno, estação que começa no dia 20 deste mês.

Nas ruas de Campo Grande, ainda não são todas as plantas que estão com flores, mas, conforme explicou anteriormente ao Correio do Estado o biológo e policial militar ambiental Ednilson Queiroz, o desabrochar ocorre de forma gradual.

As rosas ou roxas são as primeiras a florescerem, seguida pelas amarelas e, por último, as brancas.

Os ipes são árvores chamadas de caducifólias, cujas folhas "caducam" e caem. Esse processo ocorre geralmente na estação do inverno, no período seco, para economizar energia.

Ipês rosas são os primeiros a florescerem (Foto: Gerson Oliveira)

Isto porque, conforme o biólogo, a fotossíntese envolve água, e a planta investe a energia que economizou na floração e elimina as flores para que as sementes se dispersem na natureza.

O inverno de Campo Grande costuma ser marcado pelo calor, tempo seco, estiagem e névoa seca. Neste cenário, a temporada dos ipês ganha ainda mais destaque ao colorir os dias "cinzas".

Apesar da beleza, a floração é rápida e a queda das flores varia conforme o regime de ventos. Mesmo a queda chama a atenção, pois as flores formam um tapete colorido no chão.

Além da rapidez, o ipê não costuma florescer muitas vezes ao ano, sendo uma época onde as pessoas costumam aproveitar para registrar em fotos, seja só do ipê ou no tapete de flores.

Ipês viram cenário para fotos pela beleza das cores e "tapetes" (Foto: Gerson Oliveira)

Ipê

O ipê é uma palavra de origem tupi, que significa árvore cascuda, e é o nome popular usado para designar um grupo de nove ou dez espécies de árvores com características semelhantes de flores brancas, amarelas, rosas, roxas ou lilás.

Em Campo Grande há registro de cinco espécies nativas. Entre as mais comuns está a Tabebuia áurea, popularmente conhecida como "paratudo", devido ao fato de os pantaneiros mascarem suas cascas como remédio para problemas de estômago, vermes, diabetes, inflamações e febres.

O Ipê-Amarelo, que é o segundo a florescer, é símbolo de Mato Grosso do Sul desde 2018.

Com isso, a imagem do Ipê-Amarelo é usada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação visual quando o Estado tiver propósito de divulgar as belezas e características botânicas de Mato Grosso do Sul.