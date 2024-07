Trabalhadores encontram ossada humana nas margens da BR-267

TEMPO

Frio, chuva e tempo instável devem persistir durante a semana e o fim de semana

Terça-feira (9) amanheceu gelada e chuvosa em Mato Grosso do Sul. Frente fria avançou, trouxe chuva e derrubou os termômetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo de Declínio de Temperatura para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Isto significa que os termômetros vão cair entre 3ºC e 5ºC no Estado, com leve risco à saúde.

A previsão do tempo para esta semana e fim de semana é de frio, chuva, baixas temperaturas, céu nublado e tempo instável no Estado.

O tempo gelado começa a se despedir no domingo (14) e as temperaturas voltam a subir apenas na segunda-feira (15). Na terça-feira (16), o calor volta com tudo.

Portanto, nesta semana, o sul-mato-grossense terá que tirar o casaco, cachecol, bota e guarda-chuva do armário.

Confira as temperaturas e quantidade de chuva registrada nesta terça-feira (9):

Município Temperatura mínima Chuva Amambai 8,4ºC 0,2 mm Aquidauana 13,3ºC 2,4 mm Bataguassu 13,1ºC 4,4 mm Campo Grande 11,5ºC 3 mm Corumbá 11,4ºC 0,2 mm Dourados 9,8ºC 5 mm Jardim 11,5ºC 8,8 mm Miranda 12,7ºC 4 mm Nhumirim 12,5ºC 0 mm Ponta Porã 8,2ºC 0 mm Porto Murtinho 10,2ºC 1 mm Sete Quedas 7,7ºC 0 mm Rio Brilhante 10,7ºC 28,4 mm Três Lagoas 14,7ºC 0 mm Maracaju 10,8ºC 38,8 mm

Fonte: Inmet

INVERNO

O inverno começou às 16h51min de 20 de junho e terminará às 8h44min de 22 de setembro de 2024.

É caracterizada por clima gelado, tempo frio/fresco, temperaturas baixas e em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, apesar do inverno ser caracterizado pelo frio, haverá muito mais dias quentes do que frios, nesta estação, em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que haverá dias seguidos de sol, céu limpo, calor e temperaturas mais altas que o normal no Estado. Portanto, este inverno será mais quente e mais seco em comparação ao dos últimos anos.

Mas, como típico da estação, também haverá alguns dias frios e avanço de frentes frias, com temperaturas próximas aos 5ºC e 10ºC. Mas, de fato, as massas de ar frias serão de baixa intensidade, ou seja, haverá pouco frio.

Haverá pouca chuva neste inverno em Mato Grosso do Sul. Chuvas tendem a ficar abaixo do esperado, principalmente entre julho e agosto, no Estado. O índice pluviométrico será irregular, fraco e mal distribuído no Estado.

CUIDADOS

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: