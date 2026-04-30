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Trad critica rejeição para ministro do Supremo com parábola dos 'Messias da morte e da vida'

Pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Fábio viu o próprio irmão votar contra indicação

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/04/2026 - 09h29
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Pré-candidato a governador por Mato Grosso do Sul, o ex-deputado federal Fábio Trad acompanhou e teceu críticas após a rejeição da mais recente indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) tecendo comparativo em uma parábola sobre os "Messias da morte e da vida". 

Com o STF criado em 1890, após ser proclamada a República do Brasil, Jorge Rodrigo Araújo Messias dependia do voto favorável de pelo menos 41 senadores, sendo essa a primeira rejeição em 132 anos de história. 

"Dois mil anos depois, nada mudou. Senado brasileiro com dois Messias à sua frente. Um riu de 700 mil mortos; jogou vacina fora; planejou e assinou papel de golpe; abraçou fuzil; atacou urna, traiu a Constituição. O outro Messias estudou a vida inteira, passou em concurso, construiu com mérito, é um evangélico de fé, não de marketing eleitoral, limpo de ficha, limpo de alma", cita Fábio Trad em vídeo compartilhado em suas redes sociais.

Antes desse veto a uma indicação presidencial para um ocupante ao cargo de ministro do Supremo, as últimas rejeições haviam sido registradas ainda no governo do marechal Floriano Peixoto, todas presenciadas em 1894, quatro anos após a criação do STF. 

Antes de ir ao plenário, Messias passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), etapa obrigatória no processo de escolha de ministros do STF, em uma com cerca de oito horas marcada por questionamentos técnicos e políticos.

Ao final, o indicado recebeu 16 votos favoráveis e 11 contrários, resultado que já indicava um cenário de divisão no Senado.

Messias da morte e Messias da vida

Sendo que essa rejeição aconteceu durante votação secreta no plenário, com placar de 42 votos contrários, 34 favoráveis e uma abstenção, Para Fábio Trad a maioria dos parlamentares do Senado Federal fez exatamente "o que a multidão fez há dois mil anos". 

"Quis soltar Barrabás, o messias da morte, e crucificou o justo, o messias da vida, que estudou, que não faz propaganda da sua fé e que é um democrata", complementou. 

Com três parlamentares sul-mato-grossenses no Senado Federal, a maioria de MS votou contra o nome de Messias ao cargo de ministro do Supremo, o que inclui a rejeição do próprio irmão de Fábio, Nelsinho Trad, além do voto declarado contrário também de Tereza Cristina. 

Segundo o ex-deputado federal, nada disso foi surpresa e nunca é, pois, de acordo com o pré-candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, "quem tem o poder sempre preferiu o Messias da Morte". 

"A diferença é que desta vez a história está sendo gravada e a falta de vergonha na cara da maioria do Senado também está sendo gravada. Nome por nome, voto por voto, porque em outubro não será Pilatos lavando as mãos, será o povo lavando a alma", conclui.

Durante sua vinda a Mato Grosso do Sul, para a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS), Lula chegou a reunir-se, ainda no Aeroporto Internacional de Campo Grande, com lideranças do partido para dar o aval às pré-candidaturas da sigla nas majoritárias.

Com isso, a partir de agora, o PT só precisa oficializar nas convenções da legenda os seguintes nomes: do ex-deputado federal Fábio Trad para governador, da ex-primeira-dama do Estado, Dona Gilda, para vice-governadora, do deputado federal Vander Loubet para senador da República e da senadora da República Soraya Thronicke, que está no Podemos, mas vai se filiar ao PSB, para a reeleição no pleito de outubro.

 

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Oportunidades

Funsat oferece mais de 1.400 vagas de emprego pré feriado

São mais de mil vagas que não necessitam de experiência e cinco reservada para Pessoas com Deficiência (PCD)

30/04/2026 09h10

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Funsat oferece 1.403 vagas de empregos nesta quinta-feira (30)

Funsat oferece 1.403 vagas de empregos nesta quinta-feira (30) Divulgação / FUNSAT

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Às vésperas do feriado do dia do trabalhador, a Fundação Social do Trabalho (Funsat), abriu esta quinta-feira (30) 1.403 oportunidades de emprego para quem busca o primeiro trabalho ou está a procura de voltar para o mercado. Ao todo são 118 funções disponíveis. 

Entre as funções disponíveis o principal destaque vai para operador de caixa, que tem 357 vagas para serem preenchidas. 

Também há outros serviços à disposição como, auxiliar de limpeza (219), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (58), repositor de mercadorias (53) e ajudante de carga e descarga (48). 

Ainda há oportunidades nas áreas administrativas como em comércios, indústrias e construção civil. 

Para quem busca o primeiro emprego e não possui experiência no mercado de trabalho, a Funsat oferta 1.101 vagas dispostas em diferentes setores como operador de caixa (355), auxiliar de limpeza (181), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (53) e auxiliar de linha de produção (44), além de diversas outras funções operacionais e de atendimento.

Para Pessoas com Deficiência (PCD) estão sendo oferecidas cinco vagas, sendo duas para auxiliar de limpeza, para a função de empacotador também tem duas vagas abertas, enquanto para ajudante de carga e descarga uma. Ainda tem a disposição uma vaga temporária de cozinheiro geral. 

Aos candidatos interessados devem se apresentar na sede da Funsat para realizar ou atualizar o cadastro. O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h. Já no Polo Moreninhas o funcionamento segue até as 13h.

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TRAGÉDIA

Menino de 7 anos morre atropelado por ônibus ao descer de transporte escolar em MS

Criança tentava atravessar a MS-280, quando foi atingida por outro coletivo; caso é investigado

30/04/2026 09h00

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Criança de 7 anos morreu após ser atropelada por ônibus ao tentar atravessar rodovia em aldeia de Caarapó

Criança de 7 anos morreu após ser atropelada por ônibus ao tentar atravessar rodovia em aldeia de Caarapó Divulgação

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Uma criança indígena de 7 anos morreu no fim da tarde desta quarta-feira (29), após ser atropelada por um ônibus na Aldeia Te’yikue, localizada no município de Caarapó, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o portal Caarapó News, o menino, identificado como Wendri Cavalheiro, havia acabado de descer de um ônibus escolar por volta das 17h e, ao tentar atravessar a rodovia MS-280, foi atingido por outro coletivo que seguia logo atrás, no mesmo sentido da via.

Com o impacto, a vítima ficou presa sob uma das rodas do veículo e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local antes da chegada do socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito. A ocorrência mobilizou também a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Científica, que iniciaram os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente.

As autoridades devem investigar a dinâmica da colisão e se houve falha ou responsabilidade por parte dos envolvidos.

A morte da criança gerou forte comoção entre moradores da comunidade indígena. O caso segue em apuração.

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