Traficantes "fogem" de MS e levam cocaína à Europa por nova rota

Traficantes estão criando novas rotas do tráfico de cocaína da Bolívia para países europeus, mas dessa vez, desviando o caminho tradicional por Mato Grosso do Sul ou mesmo por outros territórios brasileiros. Esse caso está sob investigação da Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Novas descobertas da polícia boliviana identificaram que a rota aérea, usando Santa Cruz de la Sierra até a Polônia, pode ser um caminho encontrado pelos criminosos para desviar da fiscalização que vem ocorrendo a partir de Corumbá, bem como em portos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Essa situação passou a ser uma linha de investigação depois que uma tonelada de cocaína foi encontrada escondida em pequenas porções de amêndoas, que seriam exportadas para a Polônia por uma empresa de importação e exportação chamada Adonai. Entre representantes dessa empresa está, inclusive, uma servidora municipal da prefeitura de Santa Cruz de la Sierra.

Equipes da FELCN identificaram esse carregamento no dia 22 de novembro. A cocaína, que pode alcançar valor estimado no mercado ilegal na Bolívia de mais de US$ 3,3 milhões, estava camuflada em mais de 50 caixas em que estavam as amêndoas.

O imóvel alvo da fiscalização está localizado nas imediações do canal da Avenida Guapilo, uma região que fica fora do círculo principal onde está a cidade de Santa Cruz e se trata de uma região mais humilde.

Os policiais identificaram que a droga era introduzida nas amêndoas de forma artesanal. Na sede dessa empresa estavam duas mulheres, uma boliviana e outra colombiana. As duas foram presas em flagrante, e somente depois que a investigação avançou é que se chegou ao nome de uma servidora pública municipal da prefeitura de Santa Cruz. Ela foi identificada pelas autoridades bolivianas como a representante da empresa.

No dia 8, essa mulher se apresentou na sede da FELCN, em Santa Cruz. O fiscal boliviano Julio Cesar Porras concedeu entrevista coletiva no dia em que essa mulher foi presa, transmitida por rede social, e reconheceu que ela pouco falou sobre o caso.

“Essa pessoa é funcionária da prefeitura, estava com ordem de detenção. Ela apresentou-se e foi realizada a prisão. Ela veio com seu advogado, manteve-se em silêncio, não quis emitir nenhum comentário. Respeitamos isso e vamos seguir trabalhando”, declarou.

A Import y Export Adonai, Beneficiadora de Almendras, divulgava que entregava castanha brasileira descascada. Conforme registros oficiais na Bolívia, a empresa foi aberta em agosto deste ano.

A Agência Boliviana de Información (ABI) divulgou no ano passado que a exportação de amêndoas representou uma fatia do comércio exterior, movimentando U$S 93 milhões entre janeiro e outubro daquele ano, conforme dados mais recentes.

A Bolívia tem sido um dos principais países no mundo para a exportação de amêndoas, o que criou um caminho para traficantes explorarem.

Os principais compradores dos produtos legais têm sido países asiáticos, principalmente China, Alemanha, Rússia, Austrália e Estados Unidos.

A concentração desse comércio está localizada na cidade de Riberalta, que fica próxima de Rondônia, no Brasil, e a quase 2 mil quilômetros de Mato Grosso do Sul.

Porém, por conta da maior movimentação econômica que ocorre em Santa Cruz de la Sierra, que fica a cerca de 600 km de Corumbá, escritórios de exportação parecem ter iniciado suas atividades, e em novembro a polícia boliviana identificou o esquema de tráfico transnacional de drogas usando esse produto de exportação.

AÇÃO NA FRONTEIRA

A força policial que identificou o carregamento de cocaína dentro das amêndoas tem unidade instalada em Puerto Suárez, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, e os policiais da FELCN fizeram troca de informações para tentar identificar possíveis rotas alternativas que podem ser criadas.

Do lado brasileiro, as forças de segurança em Corumbá já identificaram diferentes recursos que traficantes tentaram utilizar.

Houve apreensão de 3,3 kg de cocaína em palmilha de tênis, em outubro, na Nova Corumbá, e outros 4,6 kg com três pessoas, também na palmilha de tênis, em agosto, no posto de fiscalização Lampião Aceso, na BR-262.

Em maio, 6,5 kg foram localizados dentro de caixas de suco na BR-262, em ônibus de viagem interestadual. Ano passado, 13 kg de cloridrato de cocaína foram encontrados diluídos em cosméticos e foram descobertos pela Receita Federal, no Posto Esdras, com uma mulher equatoriana.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), entre janeiro e novembro deste ano, a apreensão de drogas foi recorde e aumentou em 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram interceptados 525.163,6 kg de droga em 2024, contra 403.540,8 em 2023.

Com relação à cocaína, houve a apreensão de 11.623,1 kg. A maconha foi a droga mais interceptada, com 499,76 toneladas. Além de Mato Grosso do Sul, há uma atuação do bloco Sulmasp, integrado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, para combater o tráfico de drogas e sufocar ações dos traficantes.

