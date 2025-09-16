Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

pantanal de ms

Transporte pelo Rio Paraguai bate recorde histórico em 2025

Nos sete primeiros meses do ano foram 5,64 milhões de toneladas, superando inclusive os números de 2023, que havia sido o ano de maior movimento

Neri Kaspary

Neri Kaspary

16/09/2025 - 12h28
Dados divulgados nesta segunda-feira (15) pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) revelam que o volume de cargas transportado pela hidrovia do Rio Paraguai nos sete primeiros meses de 2025 foi o maior da história, superando inclusive os números de 2023. 

Nos sete primeiros meses passaram 5,64 milhões de toneladas, ante 5,40 milhões em igual período de 2023, que até então era o ano com o maior movimento de carga e descarga nos portos de Corumbá, Ladário e Porto Murtinho. Aquele ano fechou com 7,44 milhões de toneldas. Mas, com o rito atual, de 805 mil toneladas mensais, a tendência é de que o volume em 2025 ultrapasse as 9,5 milhões de toneladas. 

Na comparação com as 2,61 milhões de toneladas do ano passado, período de seca histórica no Rio Paraguai, o aumento nos sete primeiros meses do ano é de 115,5%. Somente em julho deste ano foram despachados 1,091 milhão de toneladas, o segundo maior volume da série histórica. Só em maio de 2023 o volume foi maior, com 1,110 milhão de toneladas. 

Assim como nos anos anteriores, o minério de ferro despachado de Corumbá e Ladário é o principal produto que passou pela hidrovia, com 5,1 milhões de toneladas. Isso equivale a cerca de 100 mil carretas de nove eixos, que, em média, levam 50 toneladas cada uma. O minério desce pelo rio até o Uruguai e lá é remanejado para navios cargueiros maiores e levado à Ásia, Estados Unidos e Europa. 

Além do interesse internacional pelo minério de ferro, o principal fator para aumentou ou diminuicão no volume transportado é o nível do Rio Paraguai. Nesta terça-feira (16) ele estava em 2,61 metros na régua de Ladário, que serve de referência. 

Com esta quantidade de água os comboios ainda tem condições de operar com carga plena. No ano passado, nesta mesma data, o rio estava 36 centímetros abaixo de zero nesta mesma régua. Depois que o rio fica abaixo de 1,5 metro os comboios passam a operar com carga parcial. Quando o nível fica abaixo de um metro em Ladário, o transporte é praticamente suspenso.

No ano passado, o nível do rio ficou abaixo de um metro entre o final de junho e a última semana de dezembro, forçando a interrupção quase total do transporte durante seis mses. 

Desde o começo de setembro o rio está baixando, em média, dois centímetros por dia. Neste ritmo de queda, a tendência é de que o transporte seja mantido dentro da normalidade por mais dois meses. 

E, como o período de chuvas está prestes a começar (setembro) é possível que nem mesmo ocorra interrupção no escoamento dos minérios neste ano, uma vez que historicamente o rio começa a subir em meados de outubro. Mas isso quando as chuvas ocorrem dentro da normalidade no sul de Mato Grosso e na região norte de Mato Grosso do Sul. 

DRAGAGEM

O transporte em períodos de estiagem precisa ser suspenso principalmente por conta de quatro bancos de areia. Em julho do ano passado chegaram a ser anunciados trabalhos de dragagem de manutenção para remover esta areia no fundo do rio. 

Porém, o Ibama negou a autorização e exigiu estudos de impacto ambiental, que se estendem por pelo menos dois anos para serem concluídos. Com a dragagem, o transporte seria possível durante o ano inteiro, inclusive em períodos de estiagem mais prolongada. 

E para melhorar as condições de navegabilidade, elevando para até 25 milhões de toneladas por ano, o ministério dos Portos e Aeroportos pretende “privatizar” a hidrovia. O projeto original previa que esta concessão ocorresse até o fim de 2025. 

Porém, o projeto deve ficar para o próximo ano. Em nota enviada ao Correio do Estado, o Ministério de Portos e Aeroportos reforçou que o processo é pioneiro no País e, justamente por isso, demanda cuidados adicionais.

“O processo de concessão de hidrovias é uma iniciativa inédita no Brasil e, por seu caráter pioneiro, demanda cuidados técnicos, regulatórios e institucionais específicos”, afirmou a Pasta.


 

MATO GROSSO DO SUL

Em 16 meses, reforma da Governadoria têm reajuste de 30,5%

Obra obteve o empenho inicial de R$13,3 milhões há um ano e quatro meses e chega agora ao montante de R$17.474.181,97

16/09/2025 12h00

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior em 2020

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior em 2020

Após anúncio inicial do empenho de R$ 13,3 milhões, há cerca de 16 meses, com termo aditivo publicado hoje (16) em Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o contrato para ampliação e reforma do prédio sede da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) foi reajustado em 30,5% nesse meio tempo de pouco mais de 500 dias. 

Há exatamente um ano, quatro meses e 14 dias, como bem acompanhou o Correio do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou o empenho total de R$13.383.310,31 para a repaginação da Governadoria pelas mãos da Maksoud Rahe Construtora Ltda.

Porém, como bem mostra o extrato do termo aditivo publicado hoje, o contrato que até então já estava em R$13.921.850,97 saltou para um valor total de R$17.474.181,97. 

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior em 2020Reprodução/DOE-GovMS

Ou seja, esse acréscimo que corresponde ao montante de R$3.552.331,00 representa um aumento percentual de 30,5% sobre o valor original anunciado. 

Reforma da Governadoria

Vale lembrar que, para o projeto de reforma da governadoria, o edital em si é datado ainda de 2023, sendo que, após passar pela  Comissão Permanente de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul) o resultado da habilitação só saiu em 08 de abril de 2024. 

Conforme edital, a previsão para execução seriam 540 dias consecutivos (cerca de um ano e três meses) contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

Anteriormente, ao Correio do Estado a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul) apontou que a obra contempla a reestruturação dos ambientes internos; "revitalização da fachada, com limpeza e restauração do concreto aparente". 

Esse serviço ainda prevê a instalação de sistema de energia fotovoltaica e proteção contra descargas atmosféricas entre as novidades, além da construção de um novo auditório com capacidade para 148 pessoas. 

Edifício histórico

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior, por R$309.157,44, aprovados ainda em 2020.

Erguido graças ao projeto do então governador, Pedro Pedrossian, e do arquiteto Élvio Garabini, profissional que deixou sua assinatura em diversos edifícios espalhados por Mato Grosso do Sul, como a primeira sede do Hemosul, o prédio em si foi a primeira sede do Hemosul. 

Esse edifício começou a ser erguido junto de todo o complexo do Parque dos Poderes, ainda em 1981, que também só deu os primeiros passos de revitalização quase quatro décadas após sua inauguração. 

A Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) foi procurada, para apontar justificativas para esse aditivo, além de tentar esclarecer o cronograma de execução, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

INTERIOR

Descontrolado, homem é preso ao causar quebra-quebra e ferir mulher em UPA

Vídeo mostra o rapaz derrubando macas e arremessando objetos, inclusive, uma cadeira de rodas que ele arremessou contra uma mulher que passava pela avenida Coronel Ponciano

16/09/2025 11h00

David chegou ao local por volta das 5h desta terça-feira (16), em estado agitado, agressivo

David chegou ao local por volta das 5h desta terça-feira (16), em estado agitado, agressivo

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (16), um homem identificado como David Almeida de Moraes, de 38 anos, foi preso ao causar um tumulto e quebra-quebra em uma Unidade de Pronto Atendimento - (UPA), de Dourados, distante aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações do site Dourados News, David chegou ao local por volta das 5h desta terça-feira (16), pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado agitado, agressivo e confuso.

Após receber atendimento médico, ele passou a questionar sobre uma mochila. Entretanto, registros mostraram que ele chegou à unidade sem portar nenhum objeto. Ao não localizar a suposta mochila, ele entrou em crise e iniciou a sequência de destruição. 

Imagens gravadas por outras pessoas que estavam na unidade de saúde mostram o homem gritando, derrubando macas e arremessando objetos que encontrava pela frente. Outras imagens mostram o estado em que ficou a unidade de saúde após o surto. Veja:

Na sequência, ele pegou uma cadeira de rodas e jogou contra uma mulher que passava pela Avenida Coronel Ponciano em uma bicicleta elétrica. 

A vítima caiu e apresentou várias escoriações pelo corpo, recebendo atendimento na própria unidade. 

Depois de deixar a unidade, David foi detido pela Guarda Municipal e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - (Depac).

Ainda conforme o portal de notícias local, o autor da agressão é morador no Jardim Água Boa, e tem diversos procedimentos de encaminhamento à delegacia. Ele foi autuado em flagrante pelo dano ao patrimônio público e também responderá por lesão corporal diante da agressão à mulher.

