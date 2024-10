Três mortos em acidente com veículo de MS na rodovia do Paraná

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio na BR-487, na manhã desta terça-feira (22), próximo ao município de Umuarama (PR), resultou na morte de três moradores do município sul-mato-grossense de Itaquiraí. Equipes da Polícia Civil do Paraná estiveram no local e devem investigar as circunstâncias do acidente.

Conforme informações do portal O Bendito, o acidente aconteceu no km 53, no trecho conhecido como Estrada Boiadeira, entre os distritos de Serra dos Dourados e Santa Eliza.

De acordo com informações de testemunhas, um Volkswagen Voyage, com placas de Itaquiraí, seguia em direção ao distrito de Santa Eliza, quando colidiu de frente com um Audi A3, com placas de Paiçandu (PR), que vinha no sentido contrário.

A colisão foi tão violenta que as vítimas ficaram presas entre as ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros fez o desencarceramento, mas as vítimas não resistiram e morreram no local.

De acordo com a polícia, as vítimas que estavam no Voyage tinham 19, 23 e 25 anos.

O condutor do Audi A3 sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital de Umuarama, onde se encontra em observação.

“Eu presenciei tudo. Poderia ter sido eu, porque eu vinha atrás do Voyage. Foi tudo muito rápido. O Voyage rodou no asfalto e foi parar na grama. Pedaços do carro começaram a voar. Algo que nunca vou esquecer”, disse uma das testemunhas ao jornal local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram no local, socorrendo as vítimas e controlando o trânsito. Por causa do acidente, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos durante os trabalhos.

Além da Polícia Civil, a Perícia Técnica esteve no local, e as causas do acidente estão sendo apuradas.

O trecho onde ocorreu o acidente é uma linha reta e foi asfaltado há pouco tempo, o que, segundo testemunhas, leva muitos motoristas a dirigirem em velocidade acima do permitido.

O caso segue em investigação na Polícia Civil de Umuarama

Fotos: OBendito News

