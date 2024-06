Triagem seleciona jovens para tratamento odontológico gratuito

Na próxima quinta-feira (6), a Turma do Bem, maior rede de voluntariado odontológico do mundo, em parceria com a Colgate, promoverá uma Mega Triagem na Cidade do Natal, das 9h às 17h, para selecionar jovens de baixa renda para tratando odontológico gratuito, em Campo Grande.

A ação será realizada simultaneamente em 90 cidades brasileiras e irá beneficiar mais de cinco mil crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos.

A iniciativa, parte do movimento "Juntos Contra a Carência Dental" da Colgate, visa combater a falta de acesso à prevenção e tratamento da cárie. Dados Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, apontam que 53,4% das crianças até cinco anos e 76,1% dos jovens entre 15 e 19 anos são afetados pela cárie. A situação se agrava na terceira idade, com brasileiros chegando a perder 79% dos dentes devido ao problema.

Durante a triagem, dentistas voluntários realizarão exames visuais não invasivos para avaliar a condição bucal dos participantes e coletar informações socioeconômicas. Os selecionados receberão tratamento odontológico gratuito até completarem 18 anos. Para participar, os jovens devem apresentar RG, comprovante de residência e estar acompanhados de um responsável.

"A mobilização de profissionais dedicados a resolver problemas bucais graves para quem não tem acesso aos cuidados necessários é emocionante e um verdadeiro serviço à sociedade," declarou Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário da Turma do Bem.

A Colgate distribuirá kits de higiene durante as triagens. "O movimento 'Juntos Contra a Carência Dental' vai além dos cuidados odontológicos; é sobre saúde, autoestima, consciência e educação. Ao colaborar com a Turma do Bem, transformamos a vida de milhares de jovens, promovendo sorrisos saudáveis e confiantes," afirmou Adriana Anido, VP de Marketing da Colgate.

Serviço

Mega Triagem para tratamento odontológico gratuito

Data: 6 de junho

Horário: 9h às 17h

Local: Cidade do Natal, nos Altos da Av. Afonso Pena

Assine o Correio do Estado