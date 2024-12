Tribunal de Justiça valida notificação de nome negativado por meio eletrônico

RESULTADO FINAL

Avaliação seriada, o exame contempla estudantes que fizeram provas entre 2022 e 2024

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou nesta terça-feira (10) o gabarito da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) 2025, triênio 2022-2024. Os alunos aprovados, poderão ingressar na universidade já no início do próximo ano.

O processo seletivo é uma forma de ingresso na UFMS, que ao invés de medir o aprendizado dos candidatos em uma única prova, mensura o aprendizado ao final de cada ano do ensino médio, e neste caso, contemplou alunos que fizeram as duas primeiras etapas do exame em 2022 e 2023.

Cerca de 18 mil candidatos realizaram as provas das 1ª, 2ª e 3ª etapas do no útimo domingo (8). As avaliações presenciais foram aplicadas em 11 municípios de Mato Grosso do Sul.

O PASSE - O candidato deve realizar 3 provas, cada uma em uma etapa do PASSE. Ao todo são três provas objetivas com 60 questões de múltipla escolha ao final de cada ano letivo e uma redação na terceira etapa.

Caso os alunos não concordem com o Gabarito Preliminar, podem apresentar recurso administrativo individual por questão entre 12 de dezembro, às 08h, ao dia 13 de dezembro de 2024 até 23h59min no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Confira o gabarito aqui.

Assine o Correio do Estado