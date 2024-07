UFMS abre inscrições para Colônia de Férias gratuita

Acadêmicos do curso de graduação em Educação Física da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), estão organizando a 7ª edição da colônia de férias para crianças e pré-adolescentes. As atividades gratuitas, serão realizadas entre os dias 22 e 26 de julho, sendo 80 vagas disponíveis.

Com o tema "Jogos Olímpicos e Paralímpicos", a colônia é direcionada para crianças com e sem deficiência nas seguintes modalidades: esportes coletivos e individuais; aéreos; aquáticos; sobre rodas; de contato; rítmicos; paradesportivos, entre outros.

Cerca de 30 acadêmicos que fazem parte do PET ( Programa de Educação Tutorial), estarão envolvidos nas atividades, sob coordenação do professor Júnior Vagner Pereira da Silva. Para ele, a iniciativa colabora tanto com a aproximação das crianças do ambiente universitário, quanto com a formação universitária dos envolvidos.

“Esta ação contribui com a formação dos estudantes do Curso de Educação Física, possibilitando que eles coloquem em prática o conhecimento adquirido nas diversas disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, ao mesmo tempo em que leva essa benefício para a comunidade, que pode usufruir de maneira gratuita dessas vivências”, reforça o docente.

Card com informações sobre as atividades - Foto: Divulgação UFMS

Inscrições

Para participar, pais e responsáveis devem efetuar as inscrições a partir do dia 15 deste mês. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19, em formato presencial, no Curso de Educação Física, Bloco 8, em frente à sala de imprensa do Estádio Morenão, na Cidade Universitária.

Importantes levar cópias dos documentos pessoais e dos filhos ou crianças sob sua responsabilidade, em dois períodos, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A Colônia de Férias será desenvolvida das 13h às 17h, nas Quadras Poliesportivas da Cidade Universitária.

As crianças devem vestir roupas confortáveis e adequadas para a prática esportiva, levar garrafa de água e lanches de sua preferência.