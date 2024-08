UFMS abre vagas para especialização em Direito Internacional

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo da Especialização em Direito Internacional, com 100 vagas para ingresso em 2024. As inscrições, que começaram no dia 13 de agosto, podem ser realizadas até o dia 8 de setembro através do portal da Pós-Graduação.

A especialização, coordenada pela professora Isabelli Dias Carneiro Santos, aborda temas contemporâneos do direito internacional, como conflitos armados, migração, refúgio, e a Rota de Integração Latino-Americana, prevista para entrar em operação em 2025. O curso visa capacitar profissionais para atuar nas esferas teóricas e práticas do direito internacional, com aulas ministradas por professores da UFMS e outras instituições públicas.

Processo seletivo

O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Especial de Curso, responsável pela avaliação das etapas. Podem se inscrever portadores de diplomas de graduação ou formação específica, devidamente registrados no Brasil ou em processo de revalidação se obtidos no exterior. Concluintes de cursos de graduação também podem participar, desde que apresentem comprovação da conclusão antes da matrícula.

As vagas são distribuídas da seguinte forma: 80 para ampla concorrência, 10% reservadas para ações afirmativas (negros, indígenas e pessoas com deficiência), e 10% para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Candidatos interessados em vagas afirmativas devem anexar documentos comprobatórios no ato da inscrição. Estrangeiros deverão apresentar visto de permanência no Brasil.

Sobre o curso

O curso tem duração de 18 meses, com mensalidades de R$ 280,00, totalizando um investimento de R$ 5.040,00. As aulas serão ministradas na modalidade de Educação a Distância (EaD), com atividades síncronas e não avaliativas, que serão gravadas e disponibilizadas para os alunos. Certificados serão emitidos em formato digital sem custo adicional para a primeira via.

O curso é especialmente relevante para advogados, magistrados, defensores públicos, promotores, servidores públicos, policiais federais, militares com interesse em Operações de Paz da ONU, e candidatos ao Instituto Rio Branco.

Cronograma

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Pós-Graduação da UFMS, onde também deve ser enviado o formulário e os documentos necessários, como diploma, comprovação de renda para vagas socioeconômicas e formulários de autodeclaração para ações afirmativas.

O resultado preliminar das inscrições será divulgado em 10 de setembro, com prazo para recursos nos dias 11 e 12 de setembro. O resultado final e a lista de espera serão divulgados em 16 de setembro, com matrículas previstas para o período de 17 a 30 de setembro.

Mais informações podem ser obtidas no edital ou pelo e-mail [email protected].

Serviço

Especialização em Direito Internacional

Prazo para inscrição: até 8 de setembro

Duração: 18 meses

Investimento: R$ 5.040,00 (parcelado em 18 vezes de R$ 280,00)

Link para inscrição: https://posgraduacao.ufms.br/portal

