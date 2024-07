Em 45 aos de história, UFMS formou 70 mil profissionais

Infraestrutura

Trecho da rodovia não será interditado nesta primeira fase de obras

Começou hoje (3) a interdição para as obras de construção do Viaduto Jardim Veraneio, que ficará localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, próximo à Uniderp Agrárias, e passará por cima BR-163, na altura do quilômetro 485 da principal rodovia de Mato Grosso do Sul.

Para as obras, a avenida precisou ser interditada, mas, por enquanto, a rodovia federal não será impactada. Serão 14 meses de equipes trabalhando no local, para a construção que conta com investimento de cerca de R$ 25 milhões. (veja o projeto abaixo).

A interdição na Desembargador Leão Neto do Carmo bloqueou o trânsito na altura da Avenida Carlinda Pereira Contar, permitindo a passagem apenas de residentes, visitantes, entregadores, táxis e motoristas. O acesso dos veículos aos prédios, durante a fase de escavação, será ajustado para reduzir impactos, porém sem limitações das 17 às 8 horas.

Já o fluxo de trânsito da Av. Desembargador Leão Neto do Carmo no sentido da Chácara dos Poderes (e vice-versa) foi desviado para as ruas Rio Claro e Delegado Júlio César da Fonte Nogueira.

Para garantir a segurança dos motoristas e pedestres durante o período de desvio, semáforos foram instalados no cruzamento com a Av. Alexandre Herculano (BR 163/MS).

Além disso, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fazem a fiscalização do local desde o início da manhã.

Pontos de ônibus

Outra mudança que impactará a população é a transferência de dois pontos de ônibus existentes na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, que serão movidos para Avenida Carlinda Pereira Contar e Rua Delegado Júlio César da Fonte Nogueira, respectivamente.

O viaduto

Divulgação

O projeto contempla 4 alças de acesso à rodovia, além de retornos por alça localizada abaixo do viaduto e duas rotatórias nos cruzamentos da Av. Desembargador com Rua João Kussarev e com a Rua Cruz de Malta. Com isso, possibilitará o fluxo de veículos em todas as direções, com conforto e fluidez.

Também está previsto o início das obras do projeto de mobilidade urbana na região, que inclui drenagem, alargamento da pista para implantar acostamento, calçada e a construção de uma ciclovia na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo entre a Avenida Carlinda Pereira Contar e a Rua João Kussarev, com fim na Avenida Cruz de Lorena.

Cabe frisar que essas medidas são mitigadoras de impacto e, segundo a responsável, a ciclovia deverá interligar o bairro que batiza o viaduto, à região do Parque dos Poderes.

O contrato foi firmado entre Plaenge Urbanismo Ltda., e a CCR MSVia (responsável pela administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul), com autorização pela ANTT concedida em março de 2022.

