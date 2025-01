UFMS vai oferecer 1,7 mil vagas nos 125 cursos pelo SISU

Acidente

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado (4), câmeras de seguranças capturaram o momento da batida

Na madrugada deste sábado (4), por volta das 3h58, um condutor de um Corsa Sedan colidiu violentamente contra um veículo estacionado na rua Rogério Cavalari, no bairro Tiradentes.

O impacto da colisão foi tão intenso que o veículo atingido foi arrastado por alguns metros para dentro de um matagal próximo. Não haviam pessoas no automóvel no momento do acidente.

Testemunhas relataram que o motorista responsável pela colisão apresentava sinais visíveis de embriaguez. Aproximadamente uma hora após o incidente, o condutor do Corsa Sedan, com a ajuda de outro homem, retirou o veículo do local do acidente.

Imagens capturadas por câmeras de segurança de condomínios da região mostram os dois indivíduos empurrando o veículo danificado pelas ruas do bairro, enfrentando dificuldades devido aos danos causados pela colisão, que deixou a parte dianteira do veículo muito amassada.

O proprietário do veículo atingido, ao tomar conhecimento do ocorrido, acionou as autoridades policiais para investigar o caso. A polícia deverá analisar as imagens de segurança e coletar depoimentos de testemunhas para tentar identificar e localizar o motorista fugitivo.

