Último fim de semana do ano será de calor e pouca chuva em MS

Assim como nos últimos 360 dias, o último final de semana do ano não poderia ser diferente e será de altas temperaturas e pouca chuva na maioria dos municípios sul-mato-grossenses, segundo previsão do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Começando pela capital, Campo Grande terá mínima de 19°C e máxima de 32°C neste sábado (28). Já no dia seguinte, domingo (29), a temperatura deve variar de 20°C a 34°C, mas a parte da tarde e da noite devem ser marcadas por “muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas”.

Dentre os municípios analisados, Chapadão do Sul deve ser aquele com mais chuva e temperatura amena durante estes dois dias. No sábado, a mínima será de 20°C e máxima de 26°C, com precipitação de 5,2 mm. No domingo, a mínima será de 19°C e máxima de 28°C, com menos chuva que hoje (28), cerca de 0,5 mm.

Coxim é mais uma que tem previsão de chuva no último fim de semana do ano. No sábado, a mínima será de 22°C e máxima de 30°C, com chuva de 1,9 mm. No dia seguinte, a temperatura será parecida, de 21°C a 31°C, mas com chuva passageira durante o dia: 0,3 mm.

Ademais, as outras 11 cidades observadas (Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Sete Quedas, Bataguassu, Amambai, Porto Murtinho, Miranda, Bonito e Nova Andradina) não há previsão de chuva para este final de semana, além de registrarem temperaturas mínimas e máximas “iguais”, variando de 18°C a 35°C.

Prognóstico do verão (Jan-Fev-Mar)

O verão em Mato Grosso do Sul será de calor intenso, forte 'mormaço' e chuvas de rápida duração, as famosas "chuvas de verão".

A informação foi divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em publicação de prognóstico da estação climática no estado. O verão começou oficialmente em 21 de dezembro e vai até 20 de março.

Ainda segundo o Cemtec, o forte calor deve superar as médias históricas para o período. Este cenário favorece a formação de ondas de calor, nos momentos em que não houver ocorrência de nuvens e chuvas.

As chuvas, contudo, deverão ter rápida duração e ocorrer de maneira irregular. Essa irregularidade pode agravar a recuperação das condições hídricas da região, o que acende um alerta para o setor agropecuário.

Conforme o Cemtec, mesmo que as chuvas se mantenham dentro da média histórica no próximos meses, isso não será suficiente para reverter o cenário de seca que afeta a região central do país, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, para os pesquisadores, o cenário é de incerteza.

Essa tendência incerta está diretamente relacionada ao fenômeno La Niña. O evento climático provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, o que impacta na ocorrência irregular das chuvas e na imprevisibilidade do clima no estado.

*Colaborou Lucas Caxito

