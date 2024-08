Uma semana após desastre, obra na BR-163 entra na 'reta final'

Demais diárias de serviço após liberação do fluxo serão realizadas com as equipes fora da pista em ambos os lados da rodovia. - Marcelo Victor/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Dentro do cronograma, uma semana após o desastre de rompimento da represa do Nasa Park, as obras no trecho da BR-163 já se mostram bem adiantadas e entrando em "reta final" para liberação do fluxo na rodovia que, atualmente, segue funcionando no sistema pare e siga.

Ainda na semana passada a CCR apontou para o prazo de 15 dias, para obras de recomposição até liberação total do fluxo de veículos, com o trabalho de uma semana já mostrando bons resultados, já que o que antes era "cratera", agora está bem próximo do nível da rodovia. Confira:

Como bem aponta o coordenador de engenharia, Filipe Pereira dos Reis, que desde a última terça-feira (13) acompanha a situação no trecho, os trabalhos desde a tragédia tem se focado em recompor o corpo do aterro, que rompeu com a força da água e - na linguagem mais técnica - levou toda a “saia do talude” embora.

Na ponta do lápis, o talude consiste em uma superfície inclinada em que o corpo desse aterro - que nesse caso sustenta a rodovia - é composto por uma crista na parte de cima e a saia na parte debaixo.

“Os próximos passos, agora, é fazer o encontro do novo aterro com o existente, e refazer a pavimentação da pista norte”, pontua Filipe.

Ele destaca que, para trazer as pedras usadas na recomposição - que por sua vez tornam o processo mais rápido do que reempregar o solo -, o trecho de obras na BR-163 chegou a contar com 25 caminhões simultâneos na obra, sendo essa agora uma etapa que precisa ir com mais cuidado, “controlando nível; cota e qual altura está do aterro, se já está chegando na estrutura do pavimento”, cita o coordenador.

Faça chuva...

Segundo o gerente de engenharia, Marcus Vinicius Pereira, estima-se que as equipes de obras permaneçam no trecho por aproximadamente mais 45 dias, o que totalizaria cerca de 60 dias totais de serviço, com as etapas após recomposição do corpo do aterro consistindo em:

Encher de grama;

Fixar sistemas de defesa metálica para proteção dos carros;

Toda a pintura da pista e pormenores.

O gerente faz questão de frisar que se mantém o prazo de 15 dias para liberação do fluxo e trânsito, com as demais diárias de serviço sendo realizadas com as equipes fora da pista em ambos os lados da rodovia.

Gerente e coordenador de engenharia detalham também que, até mesmo as condições climatológicas, como as chuvas deste último fim de semana, já foram consideradas desde o primeiro momento por meio de um programa utilizado pela CCR, inclusive, nas tragédias que assolaram o Rio Grande do Sul.

“Temos um sistema que monitora e solta alerta, um software em parceria com o ClimaTempo, então temos um rastreamento precipitado e todo tipo de chuva se tiver com maior volume ele informa para a gente. No primeiro momento, o colapso que aconteceu, se houvesse um segundo, aí ele levaria a pista inteira, o que poderia ser causado por uma chuva muito forte”, diz Marcus.



Como bem complementa Filipe, desde que estipulado o prazo para liberação da via, os dias chuvosos já estavam no radar e, inclusive, não atrapalharam o andamento da primeira semana de serviços, sem baixa na produção.

"Inclusive sábado, que começou a chuva, foi o nosso dia de maior produtividade aqui, já que a gente deu o maior avanço na obra. Então assim a gente está conseguindo um ritmo bom e o prazo segue o mesmo", conclui.

Assine o Correio do Estado