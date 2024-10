Vereador eleito e sede de time de MS são alvos de operação da PF

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um dos vereadores mais bem votados de Naviraí neste último domingo (6), Brendo Caíque Barbosa dos Santos (PSDB), e a sede do clube sul-mato-grossense Naviraiense, que atualmente disputa a segunda divisão estadual, foram alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (9).

Ainda sem informações confirmadas pela PF, os agentes foram filmados por uma pessoa em frente à sede do clube local, endereço ligado ao então vereador, já que ele é filho de um dos gestores do Naviraiense, Cícero dos Santos, mais conhecido como Cicinho, do qual já foi presidente da Câmara de Naviraí e um dos investigados na Operação Atenas, deflagrada em 2014 no município.

Além da sede do time, a PF também se fez presente na casa de Brendo, que é investigado por realizar compra de votos através da distribuição de combustíveis no dia da eleição, que chegou até a faltar para abastecer os veículos policiais com o aumento da movimentação no domingo, do qual é utilizada a conta do clube.

Segundo a PF, em agosto foram emitidos 28 notas fiscais de um posto de gasolina ao clube, somando R$ 2.900,00. Já em menos de uma semana no mês passado, foram emitidas 350 notas em nome do clube, do qual somando R$ 25 mil em todo mês de setembro, e os abastecimentos teriam sido autorizadas por Brendo ou por seu pai. As constantes emissões também teriam sido feitas no início de outubro.

Na eleição deste último dia 6, Brendo teve 797 votos para vereador (2,9%) e foi o quarto mais votado para ocupar o cargo na cidade. Confira a lista completa dos vereadores que devem assumir a partir de janeiro de 2025 em Naviraí:

Ricck Eventos (MDB) - 1.036 votos - 3,77%

Marcio da Araguaia (PP) - 871 votos - 3,17%

Daniel Moretto (PL) - 803 votos - 2,92%

Brendo (PSDB) - 797 votos - 2,90%

Neninha (PSDB) - 769 votos - 2,80%

Bruno Liuti (PL) - 713 votos - 2,59%

Giovana Filha do Zecão (PSD) - 711 votos - 2,59%

Regivan (MDB) - 623 votos - 2,27%

Mario do Gesso (PSDB) - 593 votos - 2,16%

Josias (REPUBLICANOS) - 582 votos - 2,12%

Patricia Capuci (UNIÃO) - 497 votos - 1,81%

Rosangela da Refrigeração (PP) - 488 votos - 1,77%

Sara Castelão (PODE) - 482 votos - 1,75%

Murilo Matos (UNIÃO) - 471 votos - 1,71%

Eli Construtor (PT) - 371 votos - 1,35%

Acerca do Naviraiense, hoje o clube está com oito pontos e encerrou o primeiro turno da segunda divisão estadual na liderança, empatado em pontos com o Águia Negra, mas leva vantagem no quesito de mais gols marcados, seis contra cinco. Neste próximo domingo (13), em meio à esta polêmica, o clube vem até Campo Grande para enfrentar o Comercial, atual quarto colocado, com apenas três pontos conquistados.

