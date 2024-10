Naviraiense e Águia Negra saem na frente no retorno à elite do futebol de MS

FUTSAL

O ala Marcênio, natural da capital sul-mato-grossense, fez vídeo bem humorado no aeroporto do Uzbequistão após o título e, até agora, a esquete já passou dos 3,4 milhões de visualizações

O ala campo-grandense Marcênio e a seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo de Futsal de 2024 após bater a Argentina por 2x1 neste domingo (6) e, para comemorar, o sul-mato-grossense fez um vídeo bem humorado, do qual está viralizando e já conta com mais de 3,4 milhões de visualizações e 214 mil curtidas.

No vídeo, aparentemente gravado no aeroporto do Uzbequistão, sede do torneio mundial deste ano, Marcênio aparece sendo barrado pelo segurança após o detector de metais apitar. Após ser parado, o ala revela que estava escondendo a taça da competição por baixo da jaqueta.

Obviamente, o post original foi feito na conta oficial do atleta no Instagram, mas também já foi republicado por vários portais nacionais e locais, incluindo o Correio do Estado. Confira:

Mesmo não sendo utilizado na maior parte da competição por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, o atleta entrou na semifinal, vencida pelo Brasil por 3x2 contra a Ucrânia, e na final. Inclusive, na decisão, o campo-grandense deu a assistência “na medida” para o primeiro gol, marcado pelo pivô Ferrão, após batida de falta.

O Brasil jogou outros seis jogos nesta edição de Copa do Mundo, e venceu todos: 10x0 em Cuba; 8x1 na Croácia; 9x1 na Tailândia; 5x0 na Costa Rica; 3x1 no Marrocos e 3x2 na Ucrânia. Agora, após o título conquistado neste domingo, a seleção se consolidou ainda mais como o maior vencedor do torneio, com seis: 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024.

Marcênio - trajetória

Atualmente, o atleta campo-grandense defende as cores do Jaraguá (SC), com 6 gols marcados em 16 jogos nesta temporada. Antes de estar no time catarinense, Marcênio ficou seis meses no Anderlecht, da Bélgica, e cinco temporadas no Barcelona, da Espanha, um dos melhores clubes do mundo.

Durante sua passagem no clube espanhol, o atleta campo-grandense conquistou 16 títulos, incluindo a Champions League da modalidade, sua segunda da carreira, já que também venceu o torneio continental pela equipe russa Gazprom-Ugra. No Barcelona, além das conquistas, ele jogou 212 partidas e marcou 37 gols.

Em Campo Grande, o jogador atuou na Geração 2000, em 1997, e, posteriormente, passou pelo time do Colégio ABC, ficando até 2007, quando foi para o Santa Fé Futsal, da cidade Santa Fé do Sul (SP), já como atleta profissional.

Em 2024, Marcênio também participou da Copa América e fez parte do elenco campeão contra a Argentina. Na competição, marcou dois gols e uma assistência na campanha perfeita da seleção brasileira. Ao todo, o atleta tem sete gols em 29 jogos com a camisa amarela. Nas redes sociais, o jogador comemorou a convocação e afirmou que realizou um sonho de criança.

Recentemente, no dia 14 de maio, Marcênio foi um dos organizadores do "Jogo das Estrelas", que aconteceu em Campo Grande, e, obviamente, também contribuiu com sua habilidade dentro de quadra. Além do jogador campo-grandense, o evento contou com o craque Falcão, considerado por muitos o maior da história da modalidade, o que também ajudou a ter dois mil espectadores no Ginásio Guanandizão neste dia.

