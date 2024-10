UEMS divulga o resultado dos pedidos de isenção da taxa do vestibular

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou hoje (21) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição no Vestibular UEMS 2025. De aproximadamente 4 mil solicitações, 1.784 foram indeferidas.



Segundo o informativo, publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS), a solicitação para a gratuidade da taxa atendeu a 2.217 pedidos. No entanto, em outros casos, boa parte dos candidatos tiveram suas indeferidas em razão da ausência de documentação.

De acordo com a universidade, os candidatos com pedidos indeferidos poderão recorrer contra o resultado divulgado entre às 09h de hoje (21) até às 23h59 de amanhã (22), no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Os recursos deverão ser dirigidos à Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), através da área do candidato no site: https://concurso.fapec.org. É importante utilizar o formulário específico disponibilizado pela universidade para fundamentar o recurso.



Confira:





Vestibular UEMS

Em setembro deste ano, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu seu processo seletivo para ingresso na universidade. Ao todo, serão ofertadas 2.637 vagas, em 68 cursos de graduação, nos municípios de Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã, para ingresso em 2025.

Das 2.637 vagas, 641 são destinadas ao Vestibular, 708 ao Processo Seletivo Permanente (PSPHE-UEMS) e 1.288 ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições do Vestibular podem ser feitas até o dia 6 de novembro. Já as inscrições do Processo Seletivo Permanente podem ser feitas até o dia 15 de janeiro. As do Sistema de Seleção Unificada (SISU), devem abrir em 22 de janeiro de 2025.



Você pode conferir mais detalhes sobre o processo seletivo aqui.



