Vindos de fora do Estado, 8 promotores assumem Comarca de MS

Em dois dos cinco acidentes, motoristas apresentavam sinal de embriaguez e não possuíam CNH

O fim de semana foi marcado por uma série de tragédias nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, entre sábado (21) e domingo (22), pelo menos cinco pessoas perderam a vida em acidentes ocorridos em diferentes pontos do estado.

BR-158

Na BR-158, durante a madrugada, duas meninas morreram em uma colisão de um carro de passeio com o o guard rail, a estrutura metálica utilizada como barreira de proteção em estradas e rodovias.

Segundo a apuração da mídia local, veículo Volkswagen Gol seguia na rodovia, quando perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu frontalmente contra a barreira de proteção. As meninas tinham 14 e 16 anos, e estavam acompanhadas de dois homens, ambos fugiram do local sem prestar socorro e foram encontrados posteriormente pela polícia.



Conforme apurado pela mídia local, o motorista não tinha CNH e estava alcoolizado no momento do acidente.

BR-267

Na BR-267, o paulistano Cassiano Albertino, 42 anos, conduzia uma carreta cegonha quando se envolveu em uma violenta colisão com outro caminhão, entre Nova Casa Verde e Nova Alvorada do Sul. Cassiano chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ão resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Regional de Nova Andradina.

O motorista do outro caminhão, também envolvido no acidente, foi socorrido e segue internado sob supervisão médica. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Na mesma rodovia, no km-56 da BR-267, uma colisão frontal entre um Fiat Mobi e um Chevrolet Corsa causou a morte de Manoel Pereira Alemira, de 74 anos, e feriu outras cinco pessoas na tarde do último domingo (22). O acidente, ocorrido próximo a Bataguassu e Nova Casa Verde, foi provocado por uma ultrapassagem irregular do Fiat Mobi.

Aquidauana

Em outro acidente, em Aquidauana, uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma moto resultou na morte do advogado Elcilande Serafin de Souza, de 58 anos. De acordo com testemunhas Elcilande dirigia uma Chevrolet Blazer quando se envolveu em um acidente Yamaha Fazer 150 e perdeu o controle do veículo.

O motorista do carro de passeio rompeu a barreira de proteção da ponte e caiu no rio, a uma altura de cerca de 15 metros. O motociclista, um homem de 25 anos, foi socorrido consciente, com uma fratura no fêmur, e encaminhado a um pronto-socorro.



De acordo com a mídia local, o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e apresentava sinais de embriaguez quando recebeu atendimento médico.

