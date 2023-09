negócio bilionário

Anúncio foi feito nesta terça-feira, um dia depois da confirmação da descoberta de um foco de gripe aviária no município de Bonito

Segundo principal destino da carne de frango de Mato Grosso do Sul, o Japão suspendeu temporariamente as importações do Estado em decorrência da descoberta de um foco de gripe aviária em Bonito, anunciado na última segunda-feira. Em média, o Estado exporta em torno de US$ 5,5 milhões (R$ 27 milhões) ao país asiático por mês, o que corresponde 18,4% das exportações estaduais do setor.

O anúncio das autoridades japonesas foi feito ontem (19) ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). De acordo com o ministério, o governo japonês suspendeu temporariamente “as importações de ovos, aves vivas, carne de aves e seus subprodutos do estado de Mato Grosso do Sul.”

A suspensão ocorre após a confirmação do foco no município de Bonito em uma criação de aves domésticas de subsistência. A comercialização com os demais estados continua normalmente, informou o ministério.

O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global. Segundo dados do AgroStat (sistema de estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro), Mato Grosso do Sul exporta ao país 18,4% de sua produção de carne de frango in natura, ficando atrás somente da China.

A entrada da doença em Mato Grosso do Sul e a suspensão das exportações para o Japão gera grave temor econômico por conta da importância da avicultura no Estado.

No ano passado, avicultura foi responsável por movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em exportações (US$ 339 milhões), conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

De janeiro a agosto, MS exportou US$ 236 milhões (R$ 1,14 bilhão) em produtos da avicultura negociados internacionalmente. O setor tem 550 produtores e emprega cerca de 50 mil trabalhadores. Nenhuma destas granjas, porém, foi infectada.

Depois da descoberta do foco em uma propriedade em Bonito,as aves foram sacrificadas, a chácara foi isolada e uma varredura num raio de dez quilômetros está sendo feita para descobrir se há outros focos na região.

Na segunda-feira, o presidente da Iagro, Daniel Ingold, chegou a afirma que a economia não corria risco orientou ao população "não recolher aves doentes e procurar a Iagro. Todo o nosso pessoal é preparado para fazer a coleta desse material", solicitou

Procurado nesta manhã, o comando da Iagro informou que estava em reuniões e somente mais tarde poderia se manifestar. A assessoria do Governo do Estado também solicitou um prazo maior para poder avaliar os impactos da decisão japonesa.

O Governo informou apenas que o Japão só fica atrás da China no que se refere à exportação de carne de frango de Mato Grosso do sul

O próprio o Mapa, em nota, informou “a ocorrência do foco confirmado em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros".

O total de focos confirmados no Brasil sobiu para 105, sendo 102 em aves silvestres e somente 03 de aves de subsistência.