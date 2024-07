Wolbachia ajudou a estabilizar dengue em Campo Grande

laços 'do Sul'

Prazo pela portaria original termina nessa sexta-feira (05) e repasses do Judiciário de Mato Grosso do Sul às tragédias beiram R$ 1 milhão

Com a comarca doando R$ 400 mil para a Defesa Civil do Estado do RS, os dois maiores valores em sequência veram de São Gabriel e Mundo Novo| Reprodução/TJMS

Perto de encerrar o prazo que permitiu amparar vítimas das tragédias causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, entre as nove das 55 comarcas do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul que repassaram valores, Chapadão do Sul encabeça o ranking de doações que beiram a casa de R$ 1 milhão.

Cabe explicar que, através da Recomendação n. 150/2024, assinada pelo presidente do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, os tribunais estaduais ficariam livres para regulamentar repasses de valores como forma de solidariedade pelo momento enfrentado.

Com base nisso, pela portaria 2.872, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) aderiu aos repasses de quantias depositadas como pagamento de prestações pecuniárias e benefícios legais, e nesse documento é que consta o prazo de 60 dias.

Conforme os valores totais dos repasses comunicados - não descartada possibilidade de que envios podem não ter sido informados -, as quantias oficiais somam R$ 965 mil, acumulados por nove das 55 comarcas do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Mesmo ranking

Às vésperas do fim do prazo, a maior quantia destinada vem de Chapadão do Sul, como já noticiado em meados de junho pelo Correio do Estado, sendo que os valores se mantém inalterados, com a comarca doando R$ 400 mil para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

Após Chapadão, os dois maiores valores em sequência foram destinados pelas comarcas de São Gabriel do Oeste (R$ 220 mil) e Mundo Novo (R$ 100 mil), seguidos pelos municípios de:

R$ 70 mil | Miranda;

R$ 50 mil | Bonito;

R$ 50 mil | Corumbá;

R$ 30 mil | Água Clara;

R$ 30 mil | Camapuã, e

R$ 15 mil | Dois Irmãos do Buriti.

Laços "do Sul"

Não dá para deixar de mencionar as ligações entre Chapadão e Rio Grande do Sul, já que o município - distante cerca de 330 km de Campo Grande - foi fundado por um ijuiense, Júlio Alves Martins, que faleceu em 13 de junho de 2020, aos 91 anos.

Apaixonado por aviação, foi sendo piloto de táxi aéreo que percorreu os cerca de 1,5 mil km que separam Ijuí das terras onde hoje fica Chapadão do Sul, considerado polo agrícola do Estado.

Não só Júlio Martins, mas desde que começou a ser povoada, ainda na década de 1970, principalmente povos vindos dos Estados da região Sul do País.

Assine o Correio do Estado