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Sesc apresenta oficina sobre esculturas malucas de Joan Miró neste sábado

Oficina será transmitida através de redes sociais do Centro Cultural, oferecendo novas formas de criar esculturas.

Alicia Miyashiro

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Em comemoração ao mês da criança, o Sesc Cultura fez uma programação especial, e neste sábado (10), uma nova oficina de arte será postada nas redes sociais – instagram e facebook, do Centro Cultural.

O artista em destaque dessa vez, será Joan Miró. Na aula que estará disponível nas plataformas, a partir das 9h, as crianças poderão conhecer o trabalho de Joan, e descobrir uma forma totalmente diferente de fazer arte ao criar esculturas que não representam o mundo que habitamos.

O evento será uma forma de ensinar um pouco sobre a Arte, e finalizar com a produção de algum material do artista. “O que queremos é aproximar as crianças das pluralidades e possibilidades da arte, sempre com uma oficina prática para fazer em casa, as atividades propõem o conhecimento, a diversão e a criatividade”, explicou a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

De acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, e do Sebrae MS, durante essa situação pandêmica, o isolamento social está afetando o comportamento das crianças, 38% das pessoas entrevistadas, que tem filhos, afilhados ou sobrinhos, relataram mais ansiedade nos pequenos, e 30% observaram que eles estão mais irritados.

Atividades infantis como esta podem ajudar as crianças neste momento, aliviando um pouco o estresse e diminuindo a ansiedade.

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