Comédia "Louca por Homem" tem Luiza Tomé e maestro Miguel Briamonte em elenco

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Inspirada em loucuras de mulheres apaixonadas, a peça “Louca por homem”, conta a história de Graça, interpretada por Luíza Tomé, uma mulher que troca de personalidade a cada nova paixão, indo do misticismo até mesmo criar mania obsessiva por limpeza, mas nunca está satisfeita com suas escolhas, com isso, acaba cometendo inúmeras gafes na hora de conquistar alguém.

Serviço - O espetáculo será exibido no dia 7 de novembro de 2020, as 19:30h, no Palácio Popular da Cultura e a classificação é a partir de 12 anos.

Os ingressos a venda terão valores variados conforme o setor escolhido. Assinantes do jornal Correio do Estado tem 50% de desconto na compra de até dois ingressos.

Setores D/F: R$60,00 / meia R$30,00

Setores A/C/E: R$80,00 / meia R$40,00

Setor B: R$100,00 / meia R$50,00

Onde comprar: No stand de vendas Pedro Silva Promoções, informações: (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105, ou através do site .

Conforme comunicado divulgado pela direção de Eventos, todas as normas de biossegurança estão sendo seguidas, prezando pela saúde de todos, e também pela possibilidade do retorno de renda a todos que trabalham nestes eventos.

Devido ao distanciamento social, dos 1.049 lugares existentes no Palácio Popular da Cultura, apenas 291 serão utilizados.