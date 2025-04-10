Festival da Carne terá Copa Internacional de Assadores; confira as datas

Terceira edição do Festival Internacional da Carne ocorrerá entre 19 e 21 de setembro de 2025, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, vila Carvalho, em Campo Grande.
O evento promete atrair uma multidão apaixonada por churrasco e chefs renomados, assadores profissionais e produtores de carne do Brasil e do mundo.
O festival terá atrações gastronômicas, shows musicais, palestras, estandes, espaço kids, workshop, e atividades culturais para toda a família.
Diversas variedades de carne vermelha (vaca, lagarto, porco, boi, cabra, linguiça, entre outras) e carne branca (frango, peixe, peru, entre outras).
A novidade para este ano é a Copa Internacional de Assadores - Meat Master, que promete emoção e competição
O evento promete atrair turistas de várias regiões do Estado e aquecer a rede de hotelaria e o setor de bares e restaurantes.
A realização é da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e Márcia Marinho Produções.
O lançamento oficial do evento ocorre neste sábado (12), às 12 horas, no estande da Acrissul, durante a Expogrande 2025, que é realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho.
Em 2023, o festival foi realizado de 15 a 17 de setembro e, em 2024, de 13 a 15 de setembro.