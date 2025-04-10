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CAMPO GRANDE

Festival da Carne terá Copa Internacional de Assadores; confira as datas

Evento terá atrações gastronômicas, shows musicais, palestras, estandes, espaço kids, workshop, e atividades culturais para toda a família

Naiara Camargo

10/04/2025 - 09h35
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Terceira edição do Festival Internacional da Carne ocorrerá entre 19 e 21 de setembro de 2025, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, vila Carvalho, em Campo Grande.

O evento promete atrair uma multidão apaixonada por churrasco e chefs renomados, assadores profissionais e produtores de carne do Brasil e do mundo.

O festival terá atrações gastronômicas, shows musicais, palestras, estandes, espaço kids, workshop, e atividades culturais para toda a família.

Diversas variedades de carne vermelha (vaca, lagarto, porco, boi, cabra, linguiça, entre outras) e carne branca (frango, peixe, peru, entre outras).

A novidade para este ano é a Copa Internacional de Assadores - Meat Master, que promete emoção e competição

O evento promete atrair turistas de várias regiões do Estado e aquecer a rede de hotelaria e o setor de bares e restaurantes.

A realização é da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e Márcia Marinho Produções.

O lançamento oficial do evento ocorre neste sábado (12), às 12 horas, no estande da Acrissul, durante a Expogrande 2025, que é realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Em 2023, o festival foi realizado de 15 a 17 de setembro e, em 2024, de 13 a 15 de setembro.

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