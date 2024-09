Festival da carne: Mais de 30 estações de degustação, concurso de chefs, oficinas e shows

Modão garantido: a dupla João Bosco & Vinícius encerra a segunda edição do Festival Internacional da Carne, na tarde de domingo, com "Chora, Me Liga" e outros sucessos - Fotos:DIVULGAÇÃO

Em sua segunda edição, o Festival Internacional da Carne movimenta o segmento da gastronomia, com mais de 30 estações de carne, oficinas gastronômicas, o Meat Master – Copa Internacional de Assadores e também com a grande novidade para a temporada de 2024: o Concurso Gastronômico Abrachefs MS, que vai selecionar um chef ou um bartender de Mato Grosso do Sul para representar o Estado, em 2025, no concurso nacional da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachef), a ser realizado em Fortaleza (CE).

O festival ocupa o Parque de Exposições Laucídio Coelho, de sexta-feira até domingo, 13 a 15 de setembro, com entrada franca para a visitação e para as atrações musicais programadas.

O cardápio de opções oferece ainda, além de mais de 200 assadores e chefs ávidos para fisgar os visitantes pela boca, espaço kids, palestras, estandes com os mais variados produtos e serviços para quem se dedica à culinária profissionalmente ou como hobby, workshop e oficina de negócios. A dupla João Bosco & Vinícius está entre os shows confirmados.

De acordo com o corresponsável pelo concurso, o chef Felipe Caran, as inscrições de chefs e bartenders interessados seguiam abertas ontem (9), mediante preenchimento de formulário pela internet (www.festivaldacarnedoms.com.br) e pagamento de uma taxa de R$ 30.

“Essa seleção do nosso estado vem mostrar a estrela do nosso Mato Grosso do Sul. É a hora de a gente mostrar as nossas revelações, tanto em mixologia [criação de drinks] quanto na gastronomia. Torço que a gente seja bem representado, e a expectativa está a mil”, diz Caran.

A também corresponsável pelo Concurso Abrachefs e embaixadora da gastronomia de MS, Helen Braz, complementa. “Nós temos muito para mostrar para o Brasil e para o mundo. Acredito que o vencedor precisa, antes de tudo, cumprir com as regras do edital do concurso. Depois, é preciso que ele tenha criatividade, apresentando algo totalmente diferente, que valorize a culinária regional, pois ele será o Mato Grosso do Sul dentro de um prato ou drink”.

DO SERTANEJO AO POP

Para acompanhar a vasta programação gastronômica do evento, realizado pela produtora cultural Márcia Marinho, em parceria com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e com o governo do Estado, o festival apresenta diversos shows musicais, que vão do sertanejo ao pop, em horários variados.

Confira detalhes a seguir.

Na sexta-feira (13/9), a banda Naip e a dupla João Haroldo & Betinho inauguram o palco do festival, com apresentações, respectivamente, às 19h30min e às 21h30min. No sábado (14/9) é a vez das bandas Alzira’s, às 16h, Os Filhos de Campo Grande, às 18h, e Vitor Gregório & Marco Aurélio, a partir das 20h.

No domingo (15), Chicão Castro abre a programação mais cedo, às 13h, e quem encerra a maratona é a dupla João Bosco & Vinícius, responsável por sucessos como “Chora, Me Liga” e “Deixaria Tudo”, entre outros, a partir das 16h.

“Além do concurso de chefs da Abrachef, que entrou na programação deste ano, teremos preços variados nas ofertas das estações e teremos um restaurante conceito como inovação, para quem quiser sentar no ar condicionado e ter uma experiência diferenciada”, afirma a food-hunter, produtora e curadora de eventos Márcia Marinho.

PALESTRAS

As oficinas serão em horários variados durante os três dias de festival. E as duas palestras deste ano serão no sábado e no domingo. No sábado, das 17h às 19h, o barista Guilherme Horing fala sobre o preparo de bebidas à base de café.

No domingo, das 11h às 13h, o instrutor será Kiko Espíndola, do perfil @churraskiko.ms, ensinando o caminho das pedras para quem quiser se dar bem no preparo dos mais variados formatos de churrasco.

No site do Festival Internacional da Carne, além de mais informações, há um tour visual em 3D, simulando o Parque de Exposições Laucídio Coelho durante o evento, e um link para uma playlist temática do Spotify, com 30 canções em inglês. (Pantanal Fashion Week começa amanhã: página B4)