Mercado de Pulgas vem com parcerias para amantes de antiguidades

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O Mercado de Pulgas, que iniciou atividades em 2023, chegou à sua nona edição na Praça Ary Coelho, ponto turístico que faz parte da história de Campo Grande.

O Projeto de Lei nº 7.106, como bem acompanhou o Correio do Estado instituiu o evento, foi publicado no Diário Oficial do Município em 6 de setembro de 2023.

Sete edições foram realizadas nos altos da Afonso Pena, e esta é a segunda edição na Praça Ary Coelho, que está em um ponto estratégico e proporciona um pouco mais de conforto aos expositores e visitantes.

Enquanto espera uma resposta da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que ficou de reorganizar a questão estrutural, Dora relatou que, apesar das dificuldades, o evento não pode parar.

“Quando voltarmos a ter uma estrutura maior, podemos fazer um Mercado de Pulgas diferenciado, com uma logística melhor, porque agora não temos isso. Então, estou juntando às feiras partes de quem pode ir, porque, se não tem estrutura, as pessoas não querem ir. O vendedor não pode colocar o produto no sol. São itens que podem ser danificados — coisas antigas, objetos de colecionadores — e a gente não está afim de estragar os nossos produtos.”

Conforme explicou a organizadora do evento, Dora Alves, em razão de o Coletivo de Mulheres não possuir recursos, ela decidiu ceder parte da estrutura da Feira da Antiguidade para estender o convite e viabilizar a participação.

“As mulheres empreendedoras me procuraram por não terem estrutura alguma: nem tenda, nem espaço. É muita dificuldade. Quando encontram espaço, não tem estrutura. E é assim — todas as feiras caminham com muitas dificuldades. Mas a gente vai fazendo o que consegue”, explica Dora.

Feira

A edição anterior reuniu 84 expositores, com os mais variados produtos, que vão desde discos de vinil, os chamados ‘bolachões’ e itens da Primeira Guerra Mundial até diversas curiosidades para os amantes de antiguidades.

“A feira acontece todo segundo sábado de cada mês, e agora estamos na Praça Ary Coelho.”

Entre os produtos que podem ser encontrados, estão:

gramofone

ferro de passar a lenha

discos de vinil

livros

roupas de brechó

tapeçarias, entre outros

“Então, se você tem um produto em casa — móveis antigos, uma cristaleira, um vaso decorativo, quadro antigo, peça de ferro, artesanato — leva para a feira. Vai para o Mercado de Pulgas, porque é interessante. Mesmo que você não queira vender, vá para expor”, incentiva Dora.

Serviço

Mercado de Pulgas

Local: Praça Ary Coelho

Horário: 8h às 14h

Data: 12 de abril

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