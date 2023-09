Campo Grande ganha Mercado de Pulgas nos altos da Afonso Pena

OPERAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA

Mandados são cumpridos em Campo Grande e no Mato Grosso

Várias rodovias foram bloqueadas por bolsonaristas que não concordaram com resultado das eleições no ano passado Foto: Marcelo Victor / Arquivo / Correio do Estasdo

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6), operação que mira suspeitos de financiarem movimentos que bloquearam rodovias federais após a eleição presidencial de 2022 no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso.

No total, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso, em endereços ligados aos investigados.

Em Mato Grosso do Sul, mandados são cumpridos em Campo Grande. Já no Mato Grosso, é na cidade de Pontes e Lacerda. O nome dos alvos não foi divulgado.

De acordo com a PF, "a ação tem o objetivo de aprofundar as investigações e a coleta de provas referentes aos financiadores de movimentos que bloquearam rodovias federais após as eleições presidenciais de 2022".

“No contexto da prática de atos antidemocráticos ocorridos após as eleições, houve o bloqueio da Rodovia BR-174 por manifestantes que, segundo as apurações, teriam agredido e ameaçado motoristas que tentavam furar os pontos de bloqueio, além da reiterada desobediência a policiais que buscavam liberar o trânsito.”, informou a PF, em nota.

Os líderes, financiadores e demais participantes dos bloqueios podem responder por crimes previstos no Código Penal, dentre eles constrangimento ilegal, lesão corporal, incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático, dentre outros.

As penas para os crimes, somadas, ultrapassam 13 anos de prisão.

Ainda conforme a PF, todo material apreendido durante a operação, denominada Parada Obrigatória, passará por análise e perícia, para prosseguimento das investigações.

O objetivo é “identificar e apontar elementos de responsabilização de todos os envolvidos nas ações criminosas”.

Sul-mato-grossense condenado

Em março deste ano, o juiz federal Fábio Fischer, da 1ª Vara Federal de Dourados, condenou André França da Silva a 4 anos e nove meses de prisão, em regime semiaberto, por bloquear e causar incêndio na BR-163, em novembro do ano passado, por não concordar com o resultado das eleições, que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil.

De acordo com a denúncia, e conforme noticiado pelo Correio do Estado, no dia 18 de novembro de 2022, França, associado com outras pessoas não identificadas, bloqueou a BR-163 no Trevo do Bandeira, em Dourados, desobedecendo ordem judicial que considerou ilegal os bloqueios e determinou a desinterdição das vias, proibindo novos bloqueios.

Na data, o acusado utilizou um caminhão bitrem e transportou até o local dezenas de pneus, que foram distribuídos sobre a pista e incendiados. Ele fugiu do local em seguida e foi preso posteriormente em Itaum (SC).

As chamas atingiram um veículo Fiat Uno, quando o motorista tentou passar pelo local. O carro foi totalmente carbonizado. Motorista conseguiu sair e não sofreu ferimentos.

Em julgamento, ele confessou ter participado dos atos e disse que o fez em razão de "tudo o que via e ouvia, para garantir um futuro melhor para seus filhos" e pela vontade de ver revertido o resultado do pleito.

França foi condenado por atentado contra a segurança de outro meio de transporte, incêndio criminoso, associação criminosa e desobediência.