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A energia do Tarô da semana entre 23 e 28 de junho. Momento de boas parcerias e conquistas.

Sob a regência do Três de Ouros, o período é marcado por construção e prosperidade. A carta favorece especialmente a vida profissional, indicando reconhecimento, aperfeiçoamento, boas parcerias e conquistas que se constroem por meio da colaboração.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

21/06/2026 - 12h00
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O Três de Ouros inaugura uma semana marcada pela construção de bases sólidas. É uma carta que fala sobre crescimento consistente, expansão, ganhos financeiros e criação de oportunidades favoráveis. Também favorece o reconhecimento na carreira, o fortalecimento da reputação profissional e o início de projetos que ainda passarão por aperfeiçoamentos, mas que já demonstram grande potencial de sucesso.

Na ilustração da carta do Três de Ouros, vemos um artesão dedicado ao seu trabalho enquanto dialoga com um monge e um arquiteto sobre a construção de um templo. Cada personagem desempenha um papel essencial: um executa, outro inspira e o terceiro planeja. Nenhum deles, sozinho, seria capaz de concluir a obra.

Seu principal ensinamento é simples: ninguém constrói algo verdadeiramente grandioso sozinho.

Esta é a carta da colaboração inteligente. Ela mostra que diferentes talentos, experiências e perspectivas, quando reunidos em torno de um objetivo comum, produzem resultados muito maiores do que qualquer esforço individual seria capaz de alcançar.

É uma semana para trocar ideias, ouvir opiniões, aceitar contribuições e reconhecer o valor das pessoas que caminham ao seu lado. “Reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso, e trabalhar juntos é um sucesso.” (Henry Ford)

À medida que suas habilidades se desenvolvem e seus projetos ganham dimensão, saber pedir ajuda deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser uma demonstração de sabedoria. O artesão representado na carta domina sua arte, mas confia ao arquiteto a visão do projeto e aos demais colaboradores aquilo que não lhe cabe realizar.

O verdadeiro crescimento acontece quando compreendemos que dividir responsabilidades fortalece, em vez de diminuir, nossa contribuição.

Vale refletir: o que pode ser delegado, compartilhado ou automatizado para que você concentre sua energia naquilo que realmente faz de melhor? Em quais áreas insistir em fazer tudo sozinho tem consumido tempo, energia e comprometido seus resultados?

Construir uma obra sólida não depende apenas de trabalhar mais, mas de direcionar seus talentos com consciência, propósito e ao lado das pessoas certas.

O Três de Ouros também anuncia uma fase rica em aprendizado. Novos conhecimentos, habilidades e experiências surgem para impulsionar seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Mais do que adquirir informações, a carta convida você a colocá-las em prática com dedicação, disciplina e comprometimento. O sucesso nasce justamente da combinação entre talento, estudo e trabalho consistente.

Outro aspecto importante desta energia é a humildade. O ego perde espaço para a cooperação. Todos têm algo a ensinar e algo a aprender. Quando existe abertura para o diálogo, respeito pelas diferenças e disposição para construir em conjunto, os obstáculos deixam de ser barreiras e se transformam em oportunidades de evolução.

O Três de Ouros é a carta do aperfeiçoamento, mas não da perfeição. Seu convite é abandonar a cobrança excessiva e reconhecer o quanto você já evoluiu. Em vez de fixar o olhar no que ainda falta, observe o caminho percorrido e tudo o que já foi construído.

Sempre haverá espaço para crescer, aprender e se desenvolver e é justamente essa abertura para o aprendizado que torna possível a verdadeira evolução.

Pergunte a si mesmo: quais habilidades estou desenvolvendo neste momento? Tenho valorizado meu progresso ou apenas comparado minhas capacidades às dos outros? A comparação constante pode criar a falsa sensação de que nunca somos bons o suficiente, quando, na realidade, cada pessoa possui seu próprio ritmo de crescimento.

O Três de Ouros lembra que os erros fazem parte do processo. Mais do que obstáculos, eles são professores indispensáveis. Toda maestria nasce da experiência, da prática e das inúmeras tentativas que antecedem o sucesso. Errar não significa fracassar; significa aprender.

Quanto maior a disposição para experimentar, ajustar e recomeçar, maior será o domínio sobre aquilo que se deseja conquistar.

Se existe ansiedade para que determinada fase termine logo, esta carta convida à desaceleração. Talvez o Universo esteja pedindo que você extraia um ensinamento essencial antes de seguir adiante. Nem toda aprendizagem é técnica ou acadêmica.

Muitas vezes, a maior lição diz respeito à maturidade, à paciência, à confiança ou à forma como você encara os próprios desafios. O Três de Ouros sempre aponta para uma área da vida que pede refinamento, dedicação e crescimento contínuo.

Por isso, tenha paciência com o seu processo. Valorize cada pequena conquista e permita que o tempo faça sua parte.

Em muitos casos, esta carta também anuncia o início de uma nova fase de estudos, o desenvolvimento de uma habilidade ou a aquisição de conhecimentos que terão impacto duradouro no futuro. É um excelente momento para retomar projetos, investir em cursos, aprofundar competências e reencontrar a paixão por aquilo que desperta seu verdadeiro interesse.

Além do aprendizado, o Três de Ouros simboliza a capacidade de transformar ideias em realidade. Na imagem tradicional da carta, um artesão trabalha diante de um projeto arquitetônico apresentado por dois monges. O desenho da construção representa a visão que antecede a realização: primeiro nasce o planejamento; depois vêm o aperfeiçoamento, a execução e, por fim, a obra concluída.

A carta ensina que sonhos se concretizam quando há organização, dedicação e colaboração. Os melhores resultados surgem da união entre talento, preparo e trabalho coletivo. Quando cada pessoa contribui com o que tem de melhor, projetos ganham força, ideias florescem e o sucesso deixa de ser uma possibilidade para se tornar uma consequência natural.

Conhecer os próprios talentos é um passo importante. Saber no que você se destaca e reconhecer suas habilidades fortalece a confiança e revela o caminho que pode levá-lo mais longe. Mas o Três de Ouros lembra que existe um limite para aquilo que conseguimos construir sozinhos. Há momentos em que crescer significa justamente ampliar horizontes, dividir responsabilidades e permitir que outras pessoas contribuam para a realização de um objetivo maior.

Quando esta carta surge como carta regente, ela anuncia uma oportunidade de colaboração. O convite não é provar sua autossuficiência, mas compreender que alguns resultados só alcançam sua máxima expressão quando diferentes talentos trabalham em sintonia. É hora de deixar o ego de lado e abraçar um propósito coletivo.

Isso pode significar ouvir novas perspectivas, pedir orientação, compartilhar recursos ou reunir pessoas com competências complementares às suas. Pense em uma grande orquestra: cada instrumento possui sua própria beleza, mas é a harmonia entre todos que cria uma obra capaz de emocionar.

Da mesma forma, projetos verdadeiramente grandiosos raramente são fruto do esforço isolado de uma única pessoa.

Se você deseja expandir seus horizontes, talvez seja o momento de formar sua equipe. Não tenha receio de admitir que não sabe tudo — ninguém sabe. Reconhecer as próprias limitações não diminui sua competência; ao contrário, demonstra maturidade e inteligência.

Quando você identifica seus pontos fortes e aceita que outras pessoas podem suprir aquilo que lhe falta, cria espaço para que todos cresçam juntos.

O Três de Ouros ensina que a verdadeira força de um grupo está na complementaridade. Cada pessoa oferece um olhar, uma experiência e um talento únicos, enriquecendo a construção coletiva. O aprendizado deixa de ser individual e passa a ser compartilhado, fortalecendo vínculos de confiança, respeito e cooperação.

Esta carta nos lembra que grandes realizações raramente são obra de uma única mão. Elas nascem do encontro entre pessoas comprometidas com um mesmo propósito, dispostas a dividir responsabilidades, celebrar conquistas e superar desafios lado a lado. Quando cada um contribui com o melhor de si, o resultado final se torna maior, mais sólido e mais significativo do que qualquer conquista individual poderia alcançar.

Nem sempre é simples trabalhar em grupo ou chegar a um consenso sobre o caminho a seguir. Mas esta carta convida à diplomacia, à estratégia e ao equilíbrio. Talvez o meio-termo não seja apenas uma alternativa, mas a solução mais inteligente. Em vez de enxergar tudo em preto e branco, ela sugere a abertura para uma terceira via — uma nova perspectiva capaz de integrar diferenças e ampliar resultados.

O Três de Ouros representa a alegria de celebrar uma conquista sabendo que ela não foi construída sozinho. É aquele momento em que você compartilha o resultado com orgulho — inclusive nas redes sociais — e faz questão de agradecer, marcar e reconhecer cada pessoa que ajudou a transformar uma ideia em realidade.

O Três de Ouros, no amor, fala de admiração, respeito e orgulho pelo que é construído a dois. Há a sensação de pertencimento e de que cada gesto é reconhecido, fortalecendo o vínculo.

É uma carta que valoriza a parceria: o amor cresce quando há troca, apoio mútuo e compromisso em construir algo em conjunto. Mais do que acaso, trata-se de uma relação cultivada no dia a dia, em que a felicidade nasce do reconhecimento e da colaboração entre os dois.

Para os (as) solteiros (as), indica abertura para um encontro baseado em admiração e afinidade real. Alguém que enxerga seu valor de forma consistente e desperta o desejo de construir, juntos, algo com respeito, troca e crescimento mútuo.

No campo financeiro, o Três de Ouros indica que a prosperidade tende a ser construída de forma gradual e consistente. Não se trata de ganhos inesperados, mas de recompensas que surgem como consequência direta da competência, da disciplina e da qualidade do trabalho realizado.

Também favorece negociações, sociedades, clientes importantes, novos contratos, investimentos em qualificação profissional e projetos capazes de gerar retornos duradouros. Quanto mais sólida for a base construída agora, maiores serão os frutos colhidos no futuro.

O Três de Ouros, no trabalho, fala de colaboração, reconhecimento e construção conjunta de resultados consistentes. É uma carta que destaca o valor do trabalho em equipe e da troca entre diferentes habilidades, mostrando que o melhor resultado nasce quando cada um contribui com o que faz de melhor.

Ela indica um momento de crescimento profissional por meio de parcerias, projetos coletivos ou ambientes em que há cooperação e aprendizado mútuo. Aqui, o talento individual ganha força quando somado ao dos outros.

Também aponta para reconhecimento: o seu esforço tende a ser visto e valorizado, especialmente quando há comprometimento e disposição para evoluir em conjunto. É uma energia de progresso sólido, construído passo a passo, com apoio, diálogo e senso de propósito compartilhado.

O que emerge agora é um chamado à colaboração e ao desenvolvimento de habilidades. Este é um momento para valorizar o trabalho em equipe e buscar espaços onde você possa contribuir com seus talentos, ao mesmo tempo em que aprende com os outros. A carta incentiva a abertura ao feedback construtivo e ao aprimoramento contínuo, sugerindo a participação em grupos, cursos ou projetos alinhados aos seus interesses.

Conversas com colegas e pessoas inspiradoras podem trazer novos insights e ampliar sua visão. Ao se envolver ativamente em iniciativas colaborativas, você não apenas fortalece suas competências, mas também constrói conexões significativas que podem abrir caminhos importantes no futuro. É um período de crescimento guiado pela cooperação e por uma visão compartilhada.

Estamos em plena temporada de Copa do Mundo e o futebol nos lembra, dentro de campo, o que também vale no dia a dia do trabalho: talento individual pode decidir uma jogada, mas são a estratégia, a inteligência coletiva e o entrosamento da equipe que constroem a vitória. Como disse Michael Jordan, ‘Talento vence jogos, mas trabalho em equipe e inteligência vencem campeonatos’.

Que seja uma semana de vitórias dentro e fora dos gramados.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

Cultura Correio B+

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

20/06/2026 17h30

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Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação Foto: Divulgação

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O Instituto Festival de Dança de Joinville está com inscrições abertas para o FORMATEC, programa gratuito de capacitação voltado a jovens e adultos interessados em atuar no setor cultural.

As aulas terão início em 29 de junho, e serão realizadas até outubro, com um período de estágio nos bastidores do 43º Festival de Dança, que ocorre entre 20 de julho e 1º de agosto. As inscrições podem ser realizadas no site festivaldedanca.com.br até 25 de junho. 

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

Serão realizados encontros semanais no Saltare Centro de Dança, das 19h às 21h, com atividades complementares em alguns sábados, totalizando 32 horas/aula. O curso é gratuito, com certificação para alunos que atingirem pelo menos 80% de frequência.

Além dos conteúdos teóricos, os participantes terão aulas práticas em todos os módulos nos respectivos ambientes ligados a cada área de atuação. Durante a realização do Festival de Joinville, os alunos também poderão acompanhar o processo desde a montagem até a realização de um evento de grande porte, reconhecido como o maior do mundo na área da dança. 

As aulas serão conduzidas por profissionais com experiência no mercado cultural, viabilizando contatos importantes para o futuro ingresso no mercado de trabalho na área. O objetivo é aproximar os alunos da realidade da produção cultural e das operações técnicas executadas em grandes eventos.

“O crescimento da economia criativa têm ampliado a demanda por profissionais qualificados nos bastidores, mas o setor ainda enfrenta escassez de mão de obra especializada em áreas técnicas. Nossa proposta é contribuir para a formação de novos talentos por meio de uma imersão que permitirá que os participantes desenvolvam competências profissionais em um ambiente real de trabalho”, afirma o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, Ely Diniz. 

O FORMATEC foi selecionado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura – Edição 2025 e é realizado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC).

Conheça os módulos:

Cenotécnica: aprenda sobre montagem de cenários, ambientação e estruturas técnicas que contribuem para a construção visual dos espetáculos.

Contrarregragem: aprenda sobre organização dos bastidores, acompanhamento de entradas e saídas de cena, suporte técnico a artistas e funcionamento operacional do palco durante as apresentações.

Iluminação: aprenda sobre fundamentos da iluminação cênica, montagem e operação de equipamentos, além da criação de atmosferas e efeitos visuais por meio da luz.

Maquinista: aprenda sobre introdução à movimentação técnica de palco, montagem de estruturas cênicas e operação de equipamentos utilizados em grandes produções.

Produção: aprenda sobre planejamento, logística, cronogramas, gestão de equipes e organização de grandes eventos culturais.

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação - Divulgação

Informações:

FORMATEC - Formação Técnica para Artes do Espetáculo

Período: de junho a outubro de 2026, com aula inaugural em 29 de junho

Local: Saltare Centro de Dança (rua Orestes Guimarães, 406 - América, Joinville/SC)

Público-alvo: jovens e adultos a partir de 16 anos

Mais informações: (47) 3031-3894

Inscrições gratuitas por meio do site festivaldedanca.com.br, ou presencialmente no Saltare Centro de Dança, das 8h às 18h, até 25 de junho

 

Correio B+

Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

20/06/2026 17h00

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Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer

Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer Foto: Divulgação

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Os smartphones se tornaram itens indispensáveis no dia a dia, concentrando funções que vão muito além da comunicação. Mas, junto com a popularização dos aparelhos, também cresceram as dicas e crenças sobre como cuidar deles.

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

Para esclarecer as principais dúvidas, a empresária e especialista em tecnologia mobile Michelle Menhem separou os mitos e verdades mais comuns sobre o uso e a manutenção dos smartphones.

1. Colocar o celular no arroz após cair na água ajuda a salvar o aparelho?

Mito.

Essa é uma das recomendações mais populares, mas não é a solução mais eficaz. O arroz pode absorver parte da umidade externa, porém não consegue retirar a água que já entrou nos componentes internos do aparelho. Além disso, partículas do alimento podem se alojar nas conexões e agravar o problema.

“O ideal é desligar imediatamente o celular, não tentar carregá-lo e procurar uma assistência técnica especializada o mais rápido possível para realizar a limpeza adequada”, orienta Michelle.

2. Carregar o celular durante a noite inteira estraga a bateria?

Mito.

Os smartphones modernos possuem sistemas inteligentes que interrompem ou reduzem a carga quando a bateria atinge 100%. Embora o hábito não cause danos imediatos, o carregamento contínuo por longos períodos pode contribuir para um desgaste gradual ao longo dos anos.

3. Usar o celular enquanto ele está carregando pode causar explosão?

Mito.

Em condições normais de uso, o risco é extremamente baixo. Os problemas costumam estar relacionados ao uso de carregadores de baixa qualidade, baterias danificadas ou aparelhos com defeitos.

“Se o celular estiver esquentando excessivamente durante a recarga, é importante procurar uma avaliação técnica”, alerta a especialista.

4. Fechar aplicativos abertos melhora o desempenho do aparelho?

Depende, mas na maioria dos casos é mito.

Tanto o Android quanto o iOS foram desenvolvidos para gerenciar automaticamente os aplicativos em segundo plano. Fechar todos os apps constantemente pode, inclusive, aumentar o consumo de bateria. A recomendação é encerrar apenas aplicativos travados ou que apresentem falhas.

5. Deixar a bateria chegar a 0% antes de recarregar aumenta sua vida útil?

Mito.

As baterias de íons de lítio utilizadas atualmente funcionam melhor quando permanecem, sempre que possível, entre 20% e 80% de carga. Descarregar completamente o aparelho com frequência pode acelerar o desgaste da bateria.

6. Carregadores paralelos podem danificar o smartphone?

Verdade.

Esse é um dos problemas mais recorrentes observados nas assistências técnicas. Carregadores sem certificação podem fornecer tensão inadequada, provocar superaquecimento e até comprometer componentes internos do aparelho.

7. O modo avião realmente faz a bateria durar mais?

Verdade.

Ao ativar o modo avião, o smartphone interrompe conexões como rede móvel, Wi-Fi e Bluetooth, reduzindo significativamente o consumo de energia, especialmente em locais com sinal fraco.

8. Películas protegem contra qualquer tipo de quebra da tela?

Mito.

Embora sejam eficientes para reduzir riscos superficiais e oferecer alguma proteção contra pequenos impactos, as películas não garantem proteção total contra quedas mais fortes.

9. Atualizações de sistema deixam o celular propositalmente mais lento?

Mito.

As atualizações normalmente trazem melhorias de segurança, correções de falhas e otimizações de desempenho. Em aparelhos mais antigos, no entanto, a inclusão de novos recursos pode exigir mais processamento, gerando a sensação de lentidão.

10. O calor excessivo pode reduzir a vida útil da bateria?

Verdade.

O calor é um dos principais fatores de degradação das baterias de lítio. A exposição frequente a altas temperaturas acelera processos químicos internos que reduzem sua capacidade de armazenamento de energia.

11. Deixar o celular conectado ao carregador após atingir 100% prejudica a bateria?

Parcialmente verdade.

Os aparelhos atuais contam com sistemas de proteção contra sobrecarga. Ainda assim, permanecer constantemente conectado à energia após atingir a carga máxima pode contribuir para um desgaste gradual da bateria ao longo do tempo.

12. Reiniciar o celular periodicamente ajuda no desempenho?

Verdade.

Reiniciar o aparelho de tempos em tempos ajuda a encerrar processos desnecessários, liberar memória e corrigir pequenos erros temporários do sistema, contribuindo para um funcionamento mais estável.

13. Aplicativos que prometem “limpar memória” realmente melhoram a performance do aparelho?

Mito.

Na maioria das situações, esses aplicativos acabam consumindo mais recursos do que economizando. Os sistemas operacionais modernos já realizam um gerenciamento eficiente da memória sem necessidade desse tipo de ferramenta.

14. Capinhas muito grossas podem contribuir para o superaquecimento do celular?

Verdade.

Alguns modelos mais robustos podem dificultar a dissipação do calor gerado durante atividades como jogos, gravação de vídeos e carregamento rápido. Por isso, é importante optar por acessórios de qualidade.

15. Banheiro e cozinha são locais inadequados para guardar ou usar o celular?

Verdade.

Além da água líquida, fatores como vapor do chuveiro, umidade constante e gordura presente no ambiente da cozinha podem afetar os componentes internos do aparelho ao longo do tempo.

Cuidados simples evitam prejuízos

Segundo Michelle Menhem, muitas pessoas só procuram assistência técnica quando o problema já está avançado, o que pode aumentar os custos de reparo ou até levar à perda definitiva do aparelho.

“O maior erro que vejo no dia a dia é esperar o problema piorar para procurar ajuda. Muitas falhas simples podem ser resolvidas com manutenção preventiva, evitando prejuízos muito maiores. Assim como fazemos revisões em um carro, os smartphones também precisam de cuidados para terem uma vida útil mais longa e um melhor desempenho”, conclui a especialista.


 

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