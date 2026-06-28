A energia do Tarô da semana entre 29 de junho e 01 de julho. Enxergue a situação - Foto: Divulgação

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O Oito de Espadas revela uma sensação de aprisionamento, como se as circunstâncias ao seu redor limitassem suas escolhas e impedissem qualquer possibilidade de mudança.



Você pode acreditar que não há saída para a situação em que se encontra — seja em um trabalho que já não faz sentido, em um relacionamento desgastado, diante de dificuldades financeiras ou em qualquer contexto que esteja em desacordo com a sua essência. É como estar entre a cruz e a espada, sem enxergar um caminho possível.

Esta carta pode trazer a sensação de estar refém de burocracias, circunstâncias ou da falta de controle sobre a própria vida, alimentando um sentimento de impotência. No entanto, ela lembra que existe uma força interior capaz de transformar essa realidade.



Enquanto o discernimento estiver ofuscado pela ansiedade ou pela insegurança, o mais prudente é evitar decisões importantes. Primeiro, recupere a clareza. Depois, siga em frente com consciência e confiança.

No entanto, a imagem da carta revela uma verdade importante: a mulher cercada pelas espadas não está completamente presa. As amarras são frágeis, e há espaço suficiente para que ela se liberte. O maior obstáculo não são as espadas, mas a venda que cobre seus olhos.



O Oito de Espadas nos lembra que, muitas vezes, somos mantidos cativos por nossos próprios medos, crenças limitantes e padrões de pensamento.

Quando esta carta surge como carta regente, ela convida a observar de que forma a mente pode estar alimentando a sensação de impotência. Pensamentos repetitivos, excesso de preocupação, autocrítica ou a tendência de imaginar sempre o pior cenário acabam restringindo sua capacidade de agir.



Quanto mais você se concentra no problema, mais distante parece estar a solução. É hora de questionar essas narrativas internas e abrir espaço para novas possibilidades. Afinal, quando a forma de pensar muda, a realidade também começa a se transformar.

O Oito de Espadas também assegura que existe uma saída — ainda que, neste momento, ela não seja evidente. Você já possui recursos, experiências e capacidades suficientes para enfrentar esse desafio.



Talvez seja preciso aceitar ajuda, considerar um caminho que antes parecia improvável ou simplesmente olhar para a situação sob uma nova perspectiva. Em vez de permanecer preso ao problema, direcione sua energia para encontrar alternativas.

Esta carta também pode revelar uma postura de vitimização, em que o poder sobre a própria vida é colocado nas mãos das circunstâncias ou de outras pessoas. Embora você possa ter sido, de fato, afetado por acontecimentos difíceis, permanecer nesse lugar apenas prolonga o sofrimento.



O Oito de Espadas convida a recuperar a autonomia, assumir a responsabilidade pelas escolhas possíveis e reconhecer que, mesmo diante de limitações, você ainda possui poder de decisão. Nem sempre as opções serão fáceis ou confortáveis, mas elas existem.

Em alguns casos, o Oito de Espadas indica um período de indecisão, especialmente quando há dúvidas sobre permanecer ou partir. Você pode sentir que qualquer escolha trará consequências difíceis e, por medo de errar, acaba paralisado. Um pé segue onde está; o outro já deseja partir. Enquanto tenta controlar todos os cenários possíveis, o tempo passa e nada muda.

A carta lembra que nem todas as respostas serão encontradas pela lógica. Neste momento, sua maior aliada é a intuição. Silencie o excesso de pensamentos, confie na sua sabedoria interior e permita que ela mostre o caminho. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que a porta da prisão nunca esteve trancada.

Sob a perspectiva do estoicismo, o Oito de Espadas revela uma das maiores armadilhas da mente: acreditar que somos prisioneiros das circunstâncias quando, na verdade, estamos presos à forma como as interpretamos. Como ensinava o filósofo Epicteto, "não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles".



A carta nos lembra que grande parte do sofrimento nasce das suposições, dos medos e das histórias que criamos sobre o futuro. A saída começa quando retiramos a venda dos olhos e questionamos se aquilo que nos assusta é um perigo real ou apenas uma projeção da ansiedade. Em seguida, é preciso reconhecer que muitas das "amarras" que parecem intransponíveis são mais frágeis do que imaginamos.



Por fim, o Oito de Espadas convida à ação: aceitar serenamente aquilo que está fora do nosso controle e concentrar toda a energia naquilo que pode ser transformado. Afinal, a verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na coragem de dar o primeiro passo mesmo diante delas.

Oito de Espadas: libertar-se das prisões da mente

O Oito de Espadas representa o medo que distorce nossa percepção da realidade. Ele nos aprisiona às lembranças do passado e impede que enxerguemos com clareza o momento presente. É a carta das limitações mentais, das crenças que nos paralisam e dos traumas que continuam exercendo poder sobre nossas escolhas.

Na imagem, uma mulher aparece vendada, com as mãos amarradas e cercada por espadas. À primeira vista, ela parece completamente sem saída. No entanto, essa é apenas uma ilusão. Sua verdadeira prisão não é física, mas psicológica. Ela está cativa de seus próprios pensamentos, inseguranças e medos.

A grande mensagem do Oito de Espadas é justamente a possibilidade de libertação. As mesmas espadas que parecem aprisioná-la podem ser usadas para cortar suas amarras.



Basta que ela reconheça sua própria força e perceba que possui os recursos necessários para mudar sua situação. A verdade é simples, embora nem sempre fácil de aceitar: ninguém poderá libertá-la além dela mesma.

Essa carta nos convida a refletir:

Quais medos estão impedindo você de seguir em frente? Eles pertencem ao presente ou são apenas ecos de experiências passadas?

Amor

Nos relacionamentos, o Oito de Espadas revela a sensação de estar preso a uma dinâmica desgastada ou de acreditar que não há alternativas. A carta convida a abandonar a passividade, estabelecer limites e enfrentar conversas difíceis.



Para os solteiros, indica que o medo de se abrir para novas experiências pode estar impedindo o surgimento de um novo amor.

Trabalho

No campo profissional, pode surgir a sensação de estagnação ou de dependência de um emprego que já não traz satisfação. Embora a mudança pareça impossível, esta carta lembra que existem alternativas ainda não consideradas. Amplie sua visão, busque novos aprendizados e não permita que o medo dite suas escolhas.

Finanças

Em relação ao dinheiro, o Oito de Espadas alerta para a tendência de enxergar apenas as dificuldades. A ansiedade pode fazer parecer que não existem soluções, quando, na verdade, novas oportunidades podem surgir por meio da criatividade, do desenvolvimento de talentos ou de novas fontes de renda. Antes de concluir que está sem saída, procure olhar a situação por outro ângulo.

As Prisões da Mente e o Caminho da Libertação

Esta carta fala sobre medo, insegurança, vitimização e a sensação de estar sem escolhas. Muitas vezes, acreditamos que estamos presos às circunstâncias, quando, na realidade, somos limitados pelas nossas próprias crenças, pelos traumas do passado ou pela ansiedade em relação ao futuro. Quanto mais alimentamos esse estado mental, mais perdemos a sensação de controle sobre a própria vida.

O passado pode explicar nossos receios, mas não determina nosso futuro. Ao olhar para esses medos com honestidade e compreendê-los, é possível romper as correntes que eles impõem. “A única coisa que devemos temer é o próprio medo.” — Franklin D. Roosevelt

As águas ao redor da personagem na carta simbolizam as emoções. Talvez exista o receio de mergulhar nos próprios sentimentos. Ainda assim, vale observar um detalhe importante: seus pés estão firmes sobre um solo sólido. Isso indica que existe estabilidade e segurança disponíveis assim que ela decidir abandonar o passado e dar o primeiro passo em direção à liberdade.

O Oito de Espadas também questiona nossa autoestima. Muitas vezes, depois de experiências dolorosas, passamos a acreditar que fomos quebrados, que não somos suficientes ou que não merecemos felicidade. O trauma pode fazer com que racionalizemos nossos medos, usando antigas feridas como justificativa para permanecer paralisados.

Mas observe atentamente a carta. Ela poderia se libertar.

Qualquer uma das espadas ao seu redor serviria para cortar as cordas que prendem suas mãos. Depois, bastaria retirar a venda dos olhos. Suas pernas estão livres e perfeitamente capazes de conduzi-la para um lugar seguro. Ao fundo, um castelo representa proteção, estabilidade e acolhimento.

Então, por que ela permanece imóvel? Porque acredita que não tem valor.

O Oito de Espadas desafia você a descobrir se ainda existe coragem dentro de si para lutar pela própria vida, pelos seus sonhos e pela sua felicidade.

Corte os medos que o aprisionam. Retire a venda que impede você de enxergar novas possibilidades. Enfrente aquilo que o assusta. Reconheça sua força.

O passado já não pode machucá-lo como antes. Não permita que ele continue dominando seus pensamentos. A sensação de estar preso pode ser apenas uma ilusão criada pela mente.

Por isso, o Oito de Espadas é, paradoxalmente, uma das cartas mais poderosas de empoderamento do Tarô. Ela nos lembra que somos capazes de romper as correntes invisíveis construídas pelo medo, pela culpa e pela insegurança.

Sua força e sua capacidade de superação são seus maiores aliados. Esta carta convida você a acessá-las, enfrentando seus receios de frente e reconhecendo o próprio valor. Você cresceu, aprendeu e se tornou muito mais forte do que imagina. Agora é hora de recuperar sua confiança e ocupar o lugar que lhe pertence.

Você é muito mais livre do que acredita.

Sentimentos de inadequação ou de falta de valor são ilusões mentais que apenas alimentam o medo e mantêm você preso em padrões limitantes.

Como lembra Ralph Waldo Emerson: “Você se torna aquilo em que pensa o dia inteiro.”

Nesta semana, procure enxergar a própria importância. Se isso parecer difícil, lembre-se das pessoas que amam você. Imagine como seria a vida delas sem sua presença, sem as lembranças que construíram juntos, sem a luz única que apenas você pode oferecer.

No universo inteiro, existe apenas uma pessoa exatamente como você. Sua existência é insubstituível. Você sobreviveu às suas batalhas. E, acima de tudo, você é digno de amor, de respeito e de liberdade.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão