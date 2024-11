"A infância dos nossos filhos deveria durar mais tempo. O tempo necessário para a gente amadurecer"

Horóscopo

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo

A semana se aproxima do fim, e os planetas apontam para novas perspectivas no amor e na vida social. Fique de olho nas oportunidades e veja o que pode transformar seu dia.

Áries

Hoje é dia de ganhar clareza, especialmente nas suas finanças, Áries. Se você estava sentindo que algo não estava fluindo, finalmente as coisas começam a se ajeitar. Porém, é importante não descontar em compras certas frustrações. Não meta os pés pelas mãos. O dia pede mais responsabilidade! Mas pode ser bom para vendas ou recebimento de dinheiro.

Touro

Você está num período de grande realização pessoal hoje, touro. A lua entra na fase cheia no seu signo! As coisas chegam no ápice e você se sente mais no controle da sua vida ou cheia dela. Se teve momentos de dúvida ou incerteza, agora a confiança volta com tudo. É um ótimo momento para focar no que você quer pra si, no que realmente importa pra você.

Gêmeos

Se a sua cabeça estava meio confusa nas últimas semanas, hoje ela pode ficar ainda mais cheia, por isso, respire, gêmeos! Aproveite essa fase para refletir, olhar para dentro e trabalhar a ansiedade mental. As coisas vão começar a fazer mais sentido, por isso é hora de encontrar a paz na sua cabeça. A tranquilidade vem quando você ouve mais a si mesmo, geminiano!

Câncer

Esse é um ótimo dia para olhar com mais carinho paras suas amizades e redes de apoio. É um período bom para fortalecer laços, esclarecer mal entendidos e buscar harmonia nas suas conexões. Valorize quem te apoia e te traz segurança. Só evite brigas desnecessárias, pois as emoções estarão à flor da pele hoje, canceriano!

Leão

Dia de focar no futuro, carreira e como você quer se posicionar no mundo, leão. Se estava rolando algum bloqueio ou incerteza profissional, as coisas começam a ficar claras. Esse é o momento ideal para você definir metas claras e seguir firme rumo aos seus objetivos. Aproveita pra mostrar sua capacidade e buscar o reconhecimento que você merece. Só tenha cuidado com a ansiedade! Pense em caminhos práticos, ok?

Virgem

Chegou a hora de pensar em expandir seus horizontes e pensar grande, virgem! Se você estava se sentindo preso em uma rotina ou com dificuldades de enxergar novas possibilidades, agora as portas se abrem ou pelo menos o desejo da mudança vem grande. Esse é um dia para buscar novos conhecimentos, viagens ou experiências que te façam crescer. Deixe para trás as dúvidas e confie no seu caminho.

Libra

Libra, momento de depurar as emoções, pois hoje será um dia intenso para você. Alguma dor ou trauma do passado pode bater à sua porta, então a primeira dica é que você cuide da sua mente quanto da sua energia. Apesar de toda intensidade, é um ótimo dia para você curar com muito amor coisas que te machucam até agora. Se liberte desse peso, libriano!

Escorpião

O foco hoje está nos seus relacionamentos, escorpiano. Se houve algum atrito ou mal-entendido nas últimas semanas, hoje a situação pode chegar ao ápice, por isso, esse é o momento ideal para resolver o que precisa ser resolvido. Aproveita para se abrir ao diálogo e fortalecer suas parcerias, seja no amor ou no trabalho. As coisas tendem a fluir melhor quando você busca equilíbrio e clareza nas suas conexões.

Sagitário

Se os seus dias estavam meio bagunçados ou se você andava sem energia, agora é a hora de colocar as coisas nos eixos, sagitário. Hoje pede para você cuidar da saúde, organizar suas tarefas e trazer mais ordem para a sua rotina. Aproveite essa clareza para melhorar seus hábitos e começar a criar um estilo de vida que te faça sentir mais produtivo(a) e tranquilo(a).

Capricórnio

Hoje é um dia incrível para você dar asas à sua criatividade e se conectar com o que te traz alegria, capricorniano. Se nas últimas semanas você estava se sentindo um pouco preso ou sem inspiração, hoje tudo volta a fluir. Aproveite para se dedicar aos seus hobbies, projetos pessoais ou até mesmo aquele romance, aquela paquera. O prazer está em cada detalhe, então se jogue, capricórnio!

Aquário

Questões do lar e das suas raízes virão para você hoje, aquário. Se você teve algum problema em casa ou com a família, agora as coisas podem vir à tona, podendo ser um momento para resolução. Apenas cuidado com o excesso de teimosia, ok? Um lar equilibrado com certeza vai te trazer mais paz e segurança, aquariano.

Peixes

Dia de onde você pode sentir que a rotina está muito pesada para você. A dica é que você não pegue muito pesado nem com pessoas próximas, nem com você mesmo. Se estava com vontade de iniciar um novo curso, hoje o sentimento será maior ainda. Também é um bom dia para fazer aulas, palestras ou coisas do tipo. Cuidado com a ansiedade, pisciano!

FAÇA AGORA SEU MAPA ASTRAL

Astral do dia

Hoje, a Lua entra na fase cheia em Touro e, para completar, é o fim de Saturno retrógrado em Peixes. Muita coisa acontecendo, hein? Com essa Lua Cheia, a vibe está em colher os frutos do que você vem cultivando. É um momento de plenitude, mas com os pés no chão. Aproveite para celebrar as conquistas, mas sem perder a estabilidade que Touro pede. E aí, para dar aquele toque especial, Saturno está voltando ao movimento direto. Foi um período meio confuso, né? Trazendo desafios internos, cobranças emocionais... Mas agora, com ele voltando ao normal, as coisas começam a ficar mais claras. É hora de se organizar e colocar em prática aquelas lições que você aprendeu nos últimos meses. Bora equilibrar o emocional com o prático e seguir em frente com firmeza!

Assine o Correio do Estado