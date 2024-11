A prefeita Adriane Lopes está debruçada sobre o mapeamento dos cargos...

Correio B+

A Chef Victoria Teles que já trabalhou em renomados restaurantes no Rio, São Paulo, Nova York e Montreal, recentemente, foi vice-campeã do Top Chef Brasil ensina como fazer

Gastronomia B+: Que tal aprender a fazer um cone com atum e avocado? Foto: Divulgação

Com mais de 10 anos de experiência e formação em Gastronomia, a Chef Victoria Teles já trabalhou em renomados restaurantes no Rio, São Paulo, Nova York e Montreal. Recentemente, foi vice-campeã do Top Chef Brasil e ocupou o cargo de Chef Executiva na Vila d'este, também em Búzios.

No Insólito Boutique Hotel, Victoria é responsável pela gastronomia do hotel, incluindo café da manhã, restaurante aGaleria e room service. Ela é conhecida por seu estilo "mão na massa" e pela busca constante de novas ideias e referências.

Durante sua participação no programa Top Chef Brasil, a Chef teve a oportunidade de mostrar todo seu talento e paixão pela gastronomia. Ela se destacou nas provas, superando diversos desafios, adquirindo muitos aprendizados e fazendo novas amizades no meio profissional.



A Chef teve a honra de cozinhar para chefs renomados como Felipe Bronze, Janaína Rueda e Emmanuel Bassoleil, os jurados do programa.

"Mostrar meu trabalho na TV foi uma experiência nova e desafiadora para mim. Essa vivência me proporcionou um grande crescimento pessoal e profissional. Além disso, recebi o carinho e a torcida do público, o que tornou tudo ainda mais especial", compartilha Victoria.

Ela completa sobre o seu estilo de gastronomia: "Para mim, a comida deve ser gostosa, afetiva, mas ao mesmo tempo surpreender. Meu estilo de cozinha se encaixa mais no mediterrâneo, com muitos frutos do mar e frescor. Embora eu ame fazer um pouco de tudo", define a chef.

Victoria busca liderar sua equipe com respeito e colaboração, inspirando seus colegas com seu compromisso com a qualidade e a inovação. "A vida de chef é feita de muitas renúncias e dedicação, mas também de muito amor e parceria. Tudo precisa estar em sincronia, e nós chefs somos responsáveis por coordenar tudo isso. Não é fácil, mas o resultado final é muito prazeroso", conclui.

Mesmo com uma rotina corrida Victoria ainda compartilha muitos momentos em suas redes sociais, e fala de receitas, dia-a-dia, igualdade no ambiente de trabalho e outros assuntos que vive diariamente. “Eu amo mostrar quem sou além dos pratos. Dar voz para as mulheres, dicas para quem precisa e até passar receitas. Ajudar pessoas é maravilhoso,” finaliza a chef.

No Correio B+ desta semana, aprenda com Victoria a fazer um Cone crocante com tartare de atum e purê de avocado.

Ingredientes:

*Para os cones de harumaki:

10 folhas de massa de harumaki (massa para rolinho primavera)

Óleo para fritar

Água para selar as folhas



*Para o tartare de atum:

300g de atum fresco

1 colher de sopa de molho de soja (shoyu)

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de sementes de gergelim (opcional)

Pimenta-do-reino a gosto

Raspas de limão siciliano

*Para mousse de avocado:

2 avocados maduros

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite a gosto

Cone crocante com tartare de atum e purê de avocado. Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Modo de preparo:

*Preparar os cones de harumaki:

- Corte as folhas de massa harumaki em tiras grandes.

- Enrole cada tira em forma de cone e use um pouco de água para selar as bordas e manter o formato.

- Aqueça o óleo em uma frigideira ou panela e frite os cones até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel toalha.

*Fazer o tartare de atum:

- Corte o atum em cubos pequenos.

- Em uma tigela, misture o atum com o shoyu, óleo de gergelim, cebolinha, gengibre, gergelim, pimenta-do-reino e raspas de limão.

- Reserve na geladeira para marinar enquanto prepara o purê.

*Preparar mousse de avocado:

- Amasse o avocado com um garfo até obter uma consistência cremosa, passe por uma peneira fina (opcional).

- Adicione o suco de limão, sal, pimenta e azeite, ajustando os temperos a gosto.

*Montagem:

- Preencha os cones de harumaki com uma camada de mousse de avocado no fundo.

- Coloque o tartare de atum por cima, completando o cone.

- Finalize em cima com mais mousse de avocado um toque de cebolinha picada e, se desejar, mais sementes de gergelim ou furikake.

Pronto! Seu cone de harumaki com tartare de atum e purê de avocado está pronto para ser servido como uma entrada sofisticada e leve.