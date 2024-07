A tragédia da erva-mate

Descentralização da cultura

Desde 2004, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano promove o acesso à cultura na fronteira

De 17 a 20 de julho, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano será o centro das comemorações dos 20 anos da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV). O evento, parte da Campanha Julho Cultura Viva pelo Brasil, promete uma programação rica e diversificada em sua sede na Rua Domingos Sahib, 300, em Corumbá.

Márcia Rolon, diretora e fundadora do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, expressa entusiasmo com o título de Pontão Cultural, adquirido recentemente pelo instituto. “Iniciar nossa trajetória como Pontão de Cultura com eventos tão bacanas, integrando parceiros que também acreditam e incentivam as produções artísticas regionais, é uma grande alegria. Agora, mais do que antes, nosso objetivo é estabelecer essas conexões entre os diferentes tipos de arte e desenvolvimento. Queremos ser essa ponte”, diz.

A abertura do evento, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (17), contou com a presença da Companhia de Dança CIA DA IDEIA na oficina “O Corpo que Habitamos”. A atividade proporcionou aos participantes ferramentas de autoconhecimento e criação corporal, independente de experiência prévia. As aulas da oficina seguem até sexta-feira (19), das 10h às 13h.

Já no sábado (20), a partir das 9h, o encontro “Diálogos Culturais” reunirá o Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul e o Moinho Cultural para discutir a Nova Política Pública da Cultura e programas do Ministério da Cultura (MinC). A entrada é aberta ao público e gratuita.

Também no dia 20, às 18h, ocorre a festa “Nhô Moinho”. Com o tema “Nhô Moinho na Bio”, o evento abordará a importância da biodiversidade e a consciência sobre as queimadas. A festa contará com barraquinhas de comidas típicas, apresentação da dupla sertaneja Júlia e Renato, danças típicas com a Quadrilha Chama Caipira e Quadrilha Salesianos, além de performances da Cia de Dança do Pantanal e da Orquestra de Câmara do Pantanal (OCAMP). A entrada será uma doação a partir de R$10,00, como contribuição às atividades do Instituto.

Pontão de Cultura de Mato Grosso do Sul

Inaugurado em 2004, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano (IMC), tem como meta ser reconhecido pela excelência das metodologias de promoção de desenvolvimento de crianças e adolescentes em região de fronteira, através do acesso a bens culturais e do fortalecimento da qualidade da educação formal.

Fernanda Teixeira, coordenadora geral do Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul acredita que a descentralização da cultura é importante para atingir os objetivos da instituição. “Descentralizar a cultura é crucial para garantir que todos tenham acesso a manifestações culturais ricas e diversas, independentemente de sua localização geográfica. Levar eventos como o Diálogos Culturais para o interior e pequenas cidades é uma forma de democratizar o acesso à cultura, promover a inclusão social e valorizar as tradições locais”, afirma.

O título de Pontão de Cultura, adquirido pelo Instituto, é um reconhecimento do MinC de que o Moinho Cultural é uma entidade cultural que articula um conjunto de outras iniciativas culturais, desenvolvendo ações de mobilização, formação, mediação e articulação, seja em âmbito territorial ou em um recorte temático e identitário.

Programação

Oficina “O Corpo que Habitamos”

Data : 17 a 19 de julho

: 17 a 19 de julho Horário : 10h às 13h (com intérprete de Libras)

: 10h às 13h (com intérprete de Libras) Inscrições: Gratuitas, com 20 vagas disponíveis, pelo link

Encontro “Diálogos Culturais”

Data : 20 de julho

: 20 de julho Horário : A partir das 9h

: A partir das 9h Entrada: Gratuita

Festa “Nhô Moinho”

Data : 20 de julho

: 20 de julho Horário : 18h

: 18h Entrada: Doação a partir de R$10,00

