Acendeu o sinal de alerta no Paço Municipal, conforme algumas "inconfidênc... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Luis Fernando Veríssimo - escritor brasileiro

A política é sempre má palpiteira

em assuntos de ciência, mas a ciência arregimentada para provar preceitos políticos é pior”.

FELPUDA

Pelos corredores de certo Poder, dizem que cabeça coroada por pouco não teria quebrado o cetro na mesa, ao mesmo tempo que quase afundou o chão caminhando em círculos, tamanha frustração e preocupação. É que ele teria sido surpreendido ao saber que documento importantíssimo havia sido encaminhado aos canais competentes e financeiros com sigla errada. Aí, ocorreu o bate-volta da papelada, dindim adiado, conflito, etc e tal...

Breu

A terça-feira (10) não se mostrou muito amigável com os vereadores de Campo Grande. Primeiro, enfrentaram protestos de militantes e afins contra extinção de secretaria prevista na reforma administrativa da prefeita reeleita Adriane Lopes.

Mais

Depois, ocorreu apagão, e o prédio da Câmara Municipal ficou na escuridão durante uma hora. O presidente da Casa, Carlos Augusto Borges (Carlão), encerrou os trabalhos, e nesta quarta-feira (11) deverá haver sessão à tarde, em compensação.

Deyse Stiehler e Lélia Rita Rolim

Gabriel Contijo

Da mesma forma

Depois de reuniões com secretários, há alguns dias, para demonstrar que não tinha intenções de substituí-los, conforme informação publicada pelo Diálogo, o governador Eduardo Riedel demonstrou que não pretende promover alterações em seu primeiro escalão. Pelo menos por enquanto, ele deverá seguir com sua gestão sem mudanças.

Sem chance

Com a decisão do governador Eduardo Riedel de manter o atual secretariado, o ex-secretário de Logística e Infraestrutura Hélio Peluffo não deverá assumir a Casa Civil, caindo por terra algumas especulações. O atual titular do órgão, ex-deputado Eduardo Rocha, vai continuar no comando. Uma possível volta à Secretaria de Governo do deputado estadual Pedro Caravina é, portanto,

conversa do passado.

Treinado

Não teve nada de improviso na cena protagonizada pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e por Almir Sater, durante evento nacional do Poder Judiciário. Antes de cantar em dueto a música “Tocando em frente”, o ministro fez questão de ensaiar com o cantor. Além da bela voz, Barroso, que costuma fazer performances musicais em eventos, provou que tem muita presença

de palco. E que arranca aplausos entusiasmados até das mais exigentes plateias. Em Campo Grande, claro, não foi diferente.

